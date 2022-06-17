上海封城影響製造業甚劇 5月工業總產值年減27.6%

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（中央社記者吳柏緯上海17日電）上海封城2個月造成產業受到衝擊，經濟自然也受影響，經濟數據表現呈現疲軟。據上海市統計局發布，5月規模以上工業總產值人民幣2341.24億元（約新台幣億元1.04兆），年減27.6%。

在經歷了2個月的封城後，上海於6月正式解封。在此之前，部分工業企業自5月初陸續接獲復產復工的通知，同時，官方也陸續祭出各項振興措施，盼能協助企業減緩封城造成的衝擊。

雖然相較4月，5月工業生產數據的衰退幅度縮小，然而整體看來，封城影響甚劇，幾乎所有類別的工業生產總值仍大幅下降。

根據上海市統計局發布「2022年5月規模以上工業總產值」統計數據顯示，上海市規模以上工業企業總產值為2341.24億元，較去年同期衰退27.6%。若計算今年前5個月，年減幅度則為15.3%。

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這份統計進一步分析各工業產業類別的總產值，今年5月間僅「石油與天然氣開採業」及「石油、煤炭及其他燃料加工業」的總產值呈現正成長，其餘的業別都是呈現衰退，其中重點工業如汽車製造業年減26.6%、運輸設備製造業年減55.2%。

根據數據顯示，若針對規模以上工業企業的規模再細分為大型、中型與小型企業三類，三者的總產值均呈現衰退。其中，大型工業企業5月的總產值年減23.7%、中型工業企業年減24.6%，小型工業企業年減35.5%。（編輯：周慧盈）1110617