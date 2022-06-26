更多編輯台推薦新聞：
專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

飄洋過海落腳法國 LGBT難民受助助人做自己
國際

飄洋過海落腳法國 LGBT難民受助助人做自己

台灣首座極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶
科技

台灣首座極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賴清德急性下背痛 腰椎顯微手術順利
首頁 / 兩岸
習近平
首頁 / 兩岸

20大前逾8百萬則建言 習近平：研究傾聽民聲

2022/6/26 16:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中共今年10至11月將舉行第20次全國代表大會，官方統計收到逾854萬則網友建言。中國國家主席習近平近日指示，有關方面要認真研究「傾聽民聲、尊重民意」，把黨和國家工作做得更好。

新華社今天報導，20大相關工作網路徵求意見活動先前在4月15日至5月16日展開，在人民日報社、新華社、中央廣播電視總台所屬官網、新聞客戶端以及「學習強國」學習平台分別開設專欄，聽取全社會意見建議。累計收到網友建言超過854.2萬則，指為20大相關工作提供了「有益參考」。

報導指出，習近平近日針對研究吸收網友對黨的20大相關工作意見建議作出重要指示，強調黨的20大是黨和國家政治生活中的一件大事。網路徵求意見是全黨全社會為國家發展、民族復興獻計獻策的一種有效方式，也是全過程人民民主的生動體現。

習近平指示，這次活動引起廣大幹部群眾熱情關注、積極參與，提出了許多具有建設性的意見和建議，有關方面要認真研究、充分吸收。

另習近平指示要總結這次活動的成功做法，走好新形勢下的群眾路線，善於透過網路等各種管道問需於民、問計於民，更好傾聽民聲、尊重民意、順應民心，把黨和國家各項工作做得更好。

媒體報導，中共20大預料將於10至11月間召開，習近平可望打破文革後的黨內慣例，續任第3個5年任期的總書記。（編輯：唐佩君/邱國強）1110626

延伸閱讀
學者：習近平可能是20大唯一超齡留任領導人廣西選舉20大代表 習近平獲全票當選史上首次 習近平指示20大工作網路徵求意見
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新華社未提習近平是否親赴港 分析：視乎疫情