20大前逾8百萬則建言 習近平：研究傾聽民聲

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（中央社台北26日電）中共今年10至11月將舉行第20次全國代表大會，官方統計收到逾854萬則網友建言。中國國家主席習近平近日指示，有關方面要認真研究「傾聽民聲、尊重民意」，把黨和國家工作做得更好。

新華社今天報導，20大相關工作網路徵求意見活動先前在4月15日至5月16日展開，在人民日報社、新華社、中央廣播電視總台所屬官網、新聞客戶端以及「學習強國」學習平台分別開設專欄，聽取全社會意見建議。累計收到網友建言超過854.2萬則，指為20大相關工作提供了「有益參考」。

報導指出，習近平近日針對研究吸收網友對黨的20大相關工作意見建議作出重要指示，強調黨的20大是黨和國家政治生活中的一件大事。網路徵求意見是全黨全社會為國家發展、民族復興獻計獻策的一種有效方式，也是全過程人民民主的生動體現。

習近平指示，這次活動引起廣大幹部群眾熱情關注、積極參與，提出了許多具有建設性的意見和建議，有關方面要認真研究、充分吸收。

另習近平指示要總結這次活動的成功做法，走好新形勢下的群眾路線，善於透過網路等各種管道問需於民、問計於民，更好傾聽民聲、尊重民意、順應民心，把黨和國家各項工作做得更好。

媒體報導，中共20大預料將於10至11月間召開，習近平可望打破文革後的黨內慣例，續任第3個5年任期的總書記。（編輯：唐佩君/邱國強）1110626