解封近1個月 上海29日起有條件恢復餐飲內用

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（中央社記者張淑伶北京26日電）中國上海市解封近1個月後，官方終於宣布29日起，轄區內無COVID-19疫情中風險地區且近1週內無社會面疫情的街鎮，放開餐飲內用。

上海宣布6月1日全市解封，全面復工，但餐飲業一直禁止內用，引發不少市民和業者抱怨。除了在家自食外，市民站在街邊吃飯、偷偷摸摸冒著風險進餐廳吃飯都成為城市一景。

中共上海市委書記李強昨天宣布，已實現和鞏固社會面動態清零的成果，「打贏了大上海保衛戰」後，今天舉行的疫情防控工作發布會上通報，自6月29日起，轄區內無中風險地區且近1週內無社會面疫情的街鎮，有序放開餐飲堂食（內用）。恢復餐飲堂食的具體區域，由各區政府綜合評估疫情防控形勢後確定。

若以上海浦東從3月28日封控起，許多餐飲業者已經歷3個月禁止營業及內用。

根據官方帳號「上海發布」，上海市商務委指導行業協會發布的疫情防控指引，對餐飲企業開展堂食重點明確6個方面要求，其中包括：餐飲企業須先向區防控辦報備才能恢復堂食；餐廳限流管理，擴大餐桌間距；落實消毒殺菌管理等。

通報還指出，各區要藉大數據平台，加快推動餐飲業數位化治理，將餐飲業從業人員健康管理平台、場所碼等接入各區城運中心，實現「一網統管」。（編輯：邱國強）1110626