丹東父女被控襲警引眾怒 促成全城部分解封受矚

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（中央社台北26日電）封控2個月的遼寧丹東，發生父女看病途中因黃碼被攔「襲警」案後，警方強硬處置及員警疑似「假摔」引發眾怒，丹東即宣布部分解封。網友直呼，是老父護女的「如來神掌」擊倒了丹東封控。

事實上，丹東因疫被長期封控引發的民怨及衝突，被認為是中國眾多中小型城市及縣城被封控，卻乏人關注的縮影。若非這起「襲警」及「假摔」風波，丹東封控下的民情可能依然被忽略，更談不上能部分解封。

丹東市緊鄰鴨綠江邊，與北韓隔江相望，是中國大型邊境口岸城市。但今年以來，丹東當地的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆發生，已有社區被陸續封控，全市4月24日起更進入持續長達2個月嚴格封控，形同封城。

但丹東封控受到的關注，既遠不及當時同被封控的上海，也不及同一時期全省被封控的吉林省。但在中國網路上，仍能零星出現丹東民眾對官方封控措施傷害民眾、且程度不亞於上海的控訴，但這些貼文、照片及短片發出後不久就被刪除。

因此，丹東是中國因疫情被嚴厲封控，但受關注度相對偏低的諸多中小型城市縮影，只比同為邊境口岸城市、疫情初期就被反覆封控而流失大量人口的雲南省瑞麗市，情況稍好。

在這種情況下，日前發生的丹東父女「襲警」引發員警疑似「假摔」事件，成為繼唐山打人案後轟動中國輿情的事件。起因則是當地一名郝姓女子駕車帶著老父就醫，且已取得核酸陰性及居委會證明，同時順利通過前2個警方檢查哨，卻在第3個檢查哨被員警阻攔。

由於員警強硬阻攔，且既不讓這對父女就醫，也不準他們返家，引發口角，原本隱忍的郝父不滿女兒被員警打倒在地憤而向員警出手。但員警疑似在郝父並未觸及身體情況下自行跌倒捂臉，被指「假摔」，還詢問在場拍攝影像的同僚「錄上了嗎」？當得到「錄上了」的回應後，員警迅即從地上爬起，把已經進入駕駛座的郝女強行拉下車。

事後，郝姓父女事後被警方公開通報指控「襲警」，分別遭到刑事及行政拘留，引起眾多中國網友質疑。加上上述員警疑似「假摔」的影像曝光後，網路不滿聲浪高漲，紛紛嘲諷員警「碰瓷」（製造假事故以訛詐）的功夫，比中國各地製造假車禍訛財的碰瓷集團還厲害，並指這名員警「這麼弱不禁風，挨老頭一巴掌就倒啦」？

就在事件快速發酵下，丹東市政府23日深夜迅速發出「關於全市有序恢復生產生活秩序的通知」，宣布全市即日起除封控區、管控區居民外，其他居民可憑48小時核酸檢測陰性證明在全市「有序流動」，超市開放營業，餐飲業開放外送，主城區開放計程車營運（但公車仍不開放）。

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儘管解封程度有限，但丹東民眾仍然在網路上表達出興奮。但他們與中國其他地區網友普遍認為，如果不是郝姓父女被控「襲警」及員警「假摔」引起眾怒，丹東市官方恐怕仍會堅持「動態清零」政策，何時才能解封還很難說。

其中有網友提到，郝姓老父在百般隱忍下的出手，有如「如來神掌」，既「擊倒」了百般刁難的警察，更一掌擊垮了丹東當局2個月的封控，獲得不少共鳴。但也有不少網友對郝姓父女未來的命運感到憂心，認為這時成為眾矢之的的丹東警方，恐怕不會讓這對父女好過，應該持續關注。（編輯：邱國強）1110626