蘇州取消核酸證明防疫令 專家：大規模篩檢沒必要

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（中央社台北26日電）蘇州市發布通告，市民進入公共場所、乘坐公共交通不再查驗核酸檢測陰性證明。中國多地21日起放寬防疫令或暫停常態化核酸檢測，專家指出，沒風險情況下，沒必要執行大規模篩檢。

蘇州市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情聯防聯控指揮部26日發布蘇州市疫情防控2022年第142號通告，內容作上述表示。

通告指出，為科學精準做好常態化疫情防控工作，嚴格落實國務院聯防聯控機制疫情防控「九不准」要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，發布7條內容。

其中2大重點包括，「低風險地區來（返）蘇州人員正常自由流動」、「市民進入公共場所、乘坐公共交通，不再查驗核酸檢測陰性證明」。民眾對此一片叫好，直呼「太好了」、「聽到了一個好消息」、「終於恢復正常生活了」。

健康時報24日報導，由於疫情防控趨於平穩，多地防疫政策從21日起做出調整，例如核酸檢測從3天一檢延長到5天一檢，有的地方則是暫停常態化核酸檢測。

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北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾說，在沒風險的情況下，沒有必要對全體居民要求常態化核酸檢測；可針對發燒門診醫務人員、公共場所工作人員等高風險人群進行檢測。各地可依自身情況找到合適的防疫方式，一刀切只會造成資源浪費。

南開大學統計與數據科學學院教授黃森忠接受八點健聞訪問時說，大規模核酸檢測的合理用處在於發現疫情後，快速篩出感染者；風險不高的城市沒必要進行常態化大篩查，只要檢測重點人群即可。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110626