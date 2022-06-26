企業也躺平 報告預測中國2022年GDP成長率4.7%

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（中央社台北26日電）中國宏觀經濟論壇發布分析與預測報告指出，預測2022年國內生產毛額（GDP）成長率為4.7%，較2021年兩年平均成長率回落0.4個百分點，5.5%左右成長目標未能達成。

官媒證券時報26日報導，中國宏觀經濟論壇（CMF）季度論壇（2022年中期）25日舉行。多名與會專家學者於會上表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、地緣政治衝突等因素使企業前景信心下降、民眾消費力道疲弱，經濟成長乏力。

CMF上半年中國宏觀經濟分析與預測報告預期，上半年中國GDP成長率為2.7%，隨著下半年疫情緩和，加上宏觀政策全面發力和市場主體修復調整的共同作用下，中國經濟將強勁反彈，下半年GDP成長率有望達6.4%。

這份報告預測，考量中國經濟自身調整和一攬子政策措施的拉動效應，預測2022年GDP成長率為4.7%，較2021年兩年平均成長率回落0.4個百分點，高於全球經濟成長率近2個百分點，考慮人民幣貶值因素，以美元計價中國經濟占全球比重基本穩定。

第13屆全國政協常委、全國政協經濟委員會副主任楊偉民說，今年3月發生嚴重程度僅次於2020年初的疫情，5月主要經濟指標有恢復跡象。國內疫情緩解、防控措施精準，經濟發展將重回正軌，下半年若沒有大規模疫情衝擊，經濟恢復步伐將加快。

中國人民大學經濟研究所聯席所長、中誠信集團董事長毛振華直指，企業家也陷入「躺平」困境。企業投資預期下降、前景信心下滑，需求減少、生意難做。躺平原因另還包括，企業經營成本上升、經營環境困難多、政府經濟功能和經濟目標弱化等。

毛振華建議，官方要做好營商環境，設置好資本紅綠燈，把大型民營企業作為重點對象，關注其經營環境，發揮這些企業在國家競爭中的特殊作用。

中國人民銀行貨幣政策委員會委員、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴表示，穩健的貨幣政策在總量上是充裕的，下一步可以研究透過貼息來支援金融機構展開消費、信貸業務。透過政府適當補貼、金融機構適當讓利發放低息或免息的消費信貸以推動消費。

他說，積極的財政政策需要加大力度，例如能否適當地上調赤字水準、進行預算調整；另也可考慮增加不計入赤字的特別國債發行，以推動內需擴大。

中國人民大學校長劉偉認為，2022年消費或將出現回暖，由於疫情防控和未來收入預期轉弱等因素，民眾消費仍乏力，要把握擴大消費的戰略基點，從供給、需求兩方面做好制度安排。

中國國務院總理李克強於3月全國人大會議閉幕會後記者會上表示，今年各種複雜環境、不確定因素增多，實現5.5%左右經濟成長率目標不易。

由於疫情干擾、嚴苛防疫措施、地緣政治衝突等因素，研究機構、智庫報告多推估中國經濟成長率達5.5%左右目標難達成。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110626