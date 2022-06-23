疫情加速訂單替代效應 廣東外貿大省光環失色

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（中央社台北23日電）中國廣東省今年前5個月外貿總值年增率1.9%，落後全國6.4個百分點。專家分析，COVID-19疫情干擾加上越南、泰國等東南亞國家趕上取代，加速訂單替代效應，拖累整體外貿成長。

第一財經23日報導，廣東省做為外貿大省，今年前5個月外貿總值年增率1.9%，增速落後全國水準。2至5月出現連續4個月單月進口值低於去年的情況。

中國（深圳）綜合開發研究院區域發展規劃研究所副所長王振表示，廣東省進口值連續4個月出現下降，主要原因是受到疫情擾動，內需低迷導致進口走弱，加上國際局勢影響，外貿企業明顯降低產能擴張意願，採購需求降低。

廣東外語外貿大學經濟貿易學院副教授張志明表示，廣東是一個加工貿易大省，前5個月廣東加工貿易進出口值減幅1%。

他認為，加工貿易出現下滑原因主要有2個因素。在加工貿易國際市場競爭上，越南、泰國等東南亞國家在人口紅利和成本優勢已超越廣東；加上疫情等因素影響，廣東加工貿易市場部分被取代。另外，廣東很多加工製造業已向東南亞國家轉移。

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張志明說，隨著廣東復工復產好轉，部分市場還是有可能爭奪回來，對比東南亞國家，廣東有明顯的質量優勢，智慧製造加工的產品質量水準更高，這是東南亞國家無法同台競爭的。

某深圳進口產品業務負責人說，上半年連續幾個月進口產品數量都減少了一些，原因包括，受疫情影響，貨物進不來、本土消費能力下降、國際物流成本上升。他說，只要消費難跟上，自然會減少進口。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110623