往昔夏天是中國勞動市場旺季 今年卻吹寒風

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（中央社台北25日電）中小企業是中國勞動市場的骨幹，近期企業卻紛紛凍結人事並減薪；多年來中國製造業每逢夏季總是擔憂搶不到人，不過有業界人士則說，今年剛好相反。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，網路廣傳一則影音，廣東有工廠老闆對數十位職校學生大喊，今年暑期工資，可能每小時僅人民幣9元（約新台幣39元），凸顯中國中小企業面臨的經濟現況岌岌可危。

這段長度約20秒的畫面裡，經營電子工廠的男子喊著：「我重複一遍，每小時9元，要是不能接受這價碼的，打包走人。」並吆喝說，願意留下來的去把制服穿上。

數以百萬計看過這則影音的網友紛紛留言表達憤怒，哀嘆這工資真是少得可憐，並同情全中國的勞工們，他們飯碗不保，或者眼睜睜看著被資方減薪。

於此同時，企業界窮於應付COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及國際訂單銳減等多項對公司經營構成的挑戰。多年來，中國製造業向來擔憂缺工，但廣東韶關某家人力仲介業者卻說，今年剛好相反。

業者指出，許多製造業的廠商都覺得，每小時人民幣9元的工資的確微薄，但他們坦承，當前中國製造業正面臨自2008年以來最嚴峻的挑戰，並說：「廣東省境內與我合作的數十家業者，幾乎不招募新進。」

據中國人力資源網站51job.com近期發布的報告，今年4月與5月間各大城相繼封城期間，小型企業受創最深。

這份報告訪問950家企業，發現今年4、5月間，員工人數不到50的受訪微型公司，當中26%的虧損達50%至75%，另有11%說撐不下去了，僅9%說不受封城影響。

而員工人數超過1000的受訪大型企業中，32%說不受封城影響，只有6%表示，他們的虧損達50%至75%，僅1%的業者說可能會撐不住。

熟悉成衣產業供應鏈的內行人表示，夏天通常是中國製造業的旺季，即使2019年中美貿易戰正熾期間，以及過去兩年因疫情的攪擾，位於長三角與珠三角的工廠在6月至8月間仍大舉招募。

製造業新進員工大多是國中或高職的在校生及畢業生，往昔月薪動輒超過人民幣4000元，而今年這些中學程度的孩子們則經歷收入的杯水車薪。

51job.com發布的報告另指出，由於越來越多的工廠減聘甚或凍結人事，就業市場的競爭益發激烈，中小企業較可能凍結人事及裁員，大企業則打算暫緩招募。

報告說，僅27%的受訪中小企業可能還是會按照今年既定計畫晉用新人，20%無此意。業者則指出，以往這個時節，東莞、深圳與惠州每家工廠大門前紛紛搭棚，可說招工川流不息，今年根本看不到這盛況。

中國國際金融有限公司首席經濟學家彭文生上月發布報告說，不同於2020至2021年期間，許多外省移工因疫情只能被迫困在老家待著，今年首季則是呈現人浮於事的情況，即因如此，移工的收入成長驟降。

他說，與2019年同期相較，今年第1季，外省移工的工資增幅僅3.5%，遠低於通貨膨脹率。

並未計算偏鄉移工的中國城鎮失業率最受矚目，4月則是自2020年3月以來的新高6.1%，5月降至5.9%，但中國16至24歲年齡層的失業率卻創下紀錄高點達18.4%，比4月又增0.2個百分點。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110625