中國多地對上海採差異防疫政策 造成困擾引抱怨

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（中央社記者吳柏緯上海25日電）中國多地防疫政策違反中央提出的「九不准」遭國務院點名。媒體報導，目前仍有不少城市對來自上海的人祭出差別化防疫措施。旅居上海的民眾抱怨，差別化待遇造成不小困擾。

中國國務院聯防聯控機制24日在北京舉行新聞發布會，重申嚴格落實疫情防控「九不准」，其中包含「不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施」，並在會中提到多個違反「九不准」的典型案例。

據第一財經報導，雖然國務院已做出指示，然而中國各地仍有不少「一刀切」的防疫舉措，其中不乏特別針對有上海旅居史人員的隔離政策。

據報導，目前在中國各城市中，寧夏的銀川市最嚴格，對來自上海的人員執行「7天集中隔離加上7天居家健康監測」的隔離措施；廣東深圳則對來自於上海的人員執行「7天居家隔離加上7天居家健康監測」政策，並定期進行核酸檢測。

各地不同的防疫政策也造成不少旅居上海的民眾要外出洽公不便，甚至也有部分準備回台的台商、台幹反映搭機、轉機的壓力增加。

一名近期將回台的台灣民眾向中央社記者表示，受到疫情影響，上海浦東機場返台的班機數量大減，因此不少人選擇從其他城市出發或從上海先飛往其他城市再轉機，然而由於各地的防疫政策不一，也有許多人擔心前往其他城市或轉機時不小心誤觸「防疫紅線」而被隔離。

她說，除了目前比較常見先飛往香港再轉機的方式外，也有人像她一樣打算先飛到成都，藉由機場提供的閉環轉機服務，在不與社會面接觸的情形下返回台灣。然而這種方式雖可以確保順利轉機，卻大幅增加了移動成本。

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除了上述的城市外，廣州則是對來自金山、長寧、黃浦三區的人員執行「7天居家健康監測加上7天自我健康監測」，其餘13個區則是嚴格的「7天居家隔離加上7天居家健康監測」。

遼寧瀋陽和河北唐山對於旅居在上海非中高風險地區的人員執行14天居家隔離，其中唐山規定，若不具備一人一戶的居家隔離條件，一律集中隔離；哈爾濱的隔離政策則相對較寬鬆，對上海全域的人員執行「7天集中隔離加上3天居家健康監測。」（編輯：周慧盈）1110625