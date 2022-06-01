中國鐵腕清零傷出口外資逃 國際供應鏈角色褪色

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（中央社台北1日電）中國採清零方針因應COVID-19疫情，動輒封城的嚴苛措施重挫出口，提高外資撤出意向，分析指出，在其他國家、區域製造業逐步恢復正常的情況下，中國在國際供應鏈中的角色正在褪色。

金融時報（The Financial Times）1日報導，2020至2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行初期，由於居家工作等因素助長，中國的筆電出貨量激增；隨著世界漸採病毒共存策略，消費動力正轉往餐館、旅遊等消費服務業；北京仍在死守清零，在出口受挫情況下，全年經濟成長率5.5%目標恐難達標。

報導說，上海和其他城市因應疫情採取封控措施，中國4月份出口僅成長3.9%，創下2020年7月以來最低水平。出口放緩重傷經濟，這也導致許多城市失業率上升和經濟活動停滯。

凱投宏觀中國經濟學家埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示，由於中國出口量大幅下滑，預計從今年第3季開始，出口將對經濟成長率產生負貢獻。

野村證券首席中國經濟學家陸挺說，2020年約計有8000萬人在中國出口導向行業工作，這意味著產業活動下降1個百分點就可能影響數十萬個工作崗位。上海和其他城市的封鎖將使中國供應商在國際競爭對手前處於劣勢。

陸挺表示，世界其他地區的製造業逐步恢復正常，中國的出口將面對更多競爭，因應疫情所實施的限制措施將使中國出口買家將部分訂單轉移到其他地方，「我不知道規模，但我相信它正在發生」。

金融時報1日評論指出，種種跡象顯示中國經濟恐在今年第2季呈現衰退，這也提供了北京一個機會，重新考慮清零手段各個方面。

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這篇評論強調，從1980年代中期以來，外國投資者向中國經濟投入數千億美元，促進經濟轉型繁榮、使8.5億人脫貧、技術轉移同業、協助開放中國製造商品海外市場等，清零防疫卻讓外國投資者的幻滅情緒高漲，許多人計劃將投資轉移到中國以外的地方，當然其中也有中國和西方國家競爭衝突升溫的因素。

這篇評論建議，北京應該採取措施，以證明外國投資者仍然是中國經濟中有價值的一部分。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110601