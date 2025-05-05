菲放寬官員訪台限制 前駐台代表：有助加強經貿關係

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（中央社記者林行健馬尼拉5日專電）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）放寬政府官員與台灣交流的嚴格限制，菲律賓前駐台代表班納友表示樂見其成，將有助加強台菲經貿關係。

曾任馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席兼菲律賓駐台代表的班納友（Angelito Banayo），今天接受中央社訪問時說：「這是一件好事，菲律賓與台灣之間的經濟、文化關係，就是為了加強彼此的聯繫以及人民與人民關係。」

班納友說，菲律賓從台菲雙邊貿易中獲益、自台灣的投資獲益，同時也因台灣聘用菲律賓勞工而獲益，因此放寬官員與台交流限制並無不妥，即使菲律賓與中國具有外交關係。

2016年至2022年派駐台灣的班納友說，當年他面臨的問題正是難以安排菲國高層官員訪台，因此任內只促成過貿工部長和勞工部長各訪台一次。

他回憶，之前只要有政府官員訪台，菲律賓總統府總會接到中國大使館的抗議，因此菲律賓政府對於官員訪台相當謹慎。

班納友表示，如果他當時可邀請更多高層政府官員訪台，菲律賓應該會獲得更多來自台灣的投資，「所以小馬可仕總統的作法很好。」

他說，雖然職務敏感的官員，如國家安全顧問等，預料還是會遭菲律賓總統府和外交部禁足，但其他部門的首長，如貿工、投資、旅遊、科技、能源等，應被允許訪台，以擴大台菲經貿關係。

菲律賓政府公報資訊網（Official Gazette）4月21日公布總統府第82號備忘錄通告（Memorandum Circular），放寬官員與台交流限制。

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第82號備忘錄通告規定，除了總統、副總統、外交部長和國防部長之外，其餘政府官員若為經濟、貿易和招商目的，可在使用一般護照、不使用官方頭銜的前提下赴台，而且僅需先與馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）協調。

在此之前，1989年時任總統艾奎諾夫人（Corazon Aquino）頒布第313號行政命令，規定官員訪台之前，需通報菲律賓外交部；在中菲外交關係以及「一個中國」政策之下，菲律賓外交部對台態度較MECO謹慎許多。（編輯：田瑞華）1140505