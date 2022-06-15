中國5月多項經濟數據略有回穩 失業率仍高

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（中央社記者吳柏緯上海15日電）疫情趨緩加上嚴格封控措施逐步放寬，中國5月經濟數據相較4月略有回升。根據中國統計局發布，社會消費品零售總額年減6.7%，規模以上工業增加值年增0.7%；全國城鎮失業率為5.9%。

中國國家統計局今天公布5月份國民經濟運行數據，發言人付凌暉在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上表示，受國際環境複雜嚴峻、中國國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素影響，第2季經濟運行下行壓力加大。

然而隨著穩增長政策措施實施、見效，以及強化助企紓困、推動企業復工復產，經濟運行從下滑轉變成逐步恢復。

據發布，反映內需的社會消費品零售總額年減6.7%，優於預期的年減7.1%；規模以上工業增加值年增0.7%，優於預期的年減0.9%。而1至5月的城鎮固定資產投資年增6.2%，優於預期的年增6%。

數據顯示，雖然中國經濟情勢仍受疫情與封城的衝擊，然而相較於4月的表現，已有逐步復甦。

即便3項主要數據都優於預期，然而失業率仍顯示中國面臨保就業壓力。

根據發布，5月全國城鎮調查失業率為5.9%，較4月下降0.2個百分點，進一步依年齡分析16至24歲、25至59歲人口調查失業率分別為18.4%、5.1%，青少年失業率較4月上升了0.2個百分點。

此外，31個大城市城鎮調查失業率為6.9%，也較4月的6.7%上升。

付凌暉強調，國務院在5月進一步提出「穩住經濟一攬子政策措施」，包含6方面33項具體舉措，各地也在積極落實中央的要求，發布穩定經濟的措施。這些措施有望在6月逐步顯效，將促進經濟穩定向好。

「如果疫情能夠得到有效控制，各項穩增長措施落地見效，在各方面共同努力下，第2季經濟有望實現合理增長」，付凌暉說。（編輯：李雅雯）1110615