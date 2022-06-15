中國5月經濟數據略升 分析：消費信心仍疲軟

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（中央社台北15日電）中國國家統計局今天發布5月經濟數據，工業產出略升；消費仍疲軟、31個大城市城鎮調查失業率達6.9%。分析指出，COVID-19疫情封控措施負面影響持續中，消費信心、就業前景難以樂觀看待。

路透社15日報導，中國工廠營運有起色，消費和就業數據卻表明了經濟復甦力道疲弱。

據國家統計局官方數據，5月份全國規模以上工業增加值年增0.7%；較4月成長5.61%。5月份社會消費品零售總額年減6.7%；5月份31個大城市城鎮調查失業率為6.9%。

報導指出，中國經濟在5月出現復甦跡象，工業生產有所成長，消費卻未見起色。官方為控制疫情採取嚴苛封控措施，包括商業中心上海市在內，3至4月期間有多個城市被全面或部分封鎖，重挫企業營收和消費信心。

工業生產數據略有回升，可歸因於封控措施的鬆綁和強勁出口需求，工廠復產復工，物流問題也得到解決。

ING集團大中華區首席經濟學家彭藹嬈表示，數據顯示5月份經濟復甦態勢，然而這個復甦相當地緩慢，推估中國政府可能會透過提供更多財政刺激來因應這種經濟疲軟。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，由於疫情反覆、民眾收入下降，經濟復甦相當緩慢，對於未來消費信心重振難以樂觀，民眾對於支出顯得謹慎，不會有人們預期中的「報復性消費」出現。

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疫情衝擊下，就業也是一個大問題，31個主要城市調查失業率上升至6.9%。一些經濟學家預計，就業情況將會再惡化，尤其是今年夏天大專院校畢業生進入勞動力市場的人數創下歷史新高。

中國官方近期宣布一系列經濟支持措施，分析人士直指，任何因應疫情的封鎖或措施都會限制經濟反彈力道。中國如果繼續堅持COVID-19清零政策，今年將很難實現官方所設定的全年經濟成長率達5.5%左右的目標。（編輯：李雅雯/邱國強）1110615