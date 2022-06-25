深圳疫情再起 電子交易市場華強北被迫休業

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（中央社台北25日電）受到深圳疫情再起衝擊，中國規模最大的電子交易市場「華強北」，多數商戶被下令今天起暫停營業3天，官方昨晚連夜在華強電子世界周遭架起封控隔離板，禁止進出。

綜合每日經濟新聞、財聯社報導，6月18日至6月24日，深圳7天新增18例COVID-19病例，主要集中在福田和羅湖兩區。深圳多個地鐵站暫停營運。

深圳市福田區疫情防控指揮部今天宣布，即日起社區小區、城中村實行封閉式管理；大型會議、活動、論壇、演出、展銷促銷等暫停舉辦；除了農貿市場、農產品批發市場，所有批發市場與室內密閉場所暫停營業。上述管控時間暫定3天，後續根據疫情防控形勢動態調整。

華強北位於福田區的商戶已暫停營業，曾經熙熙攘攘的華強北步行街今天門可羅雀，絕大部分商鋪大門緊閉，地鐵過站不停。目前只剩賽格電子市場等暫時仍營業。

網路社群影片顯示，官方24日連夜在華強電子世界片區周圍架設封控隔離板，商戶被通知最少休業3天。

有業者表示，休業剛好遇上週末，大家的生意都做不了。深圳疫情反反覆覆，越來越多的老闆破產、員工失業。

深圳在此輪疫情之前，已將近兩個月幾乎沒有新增病例。今年3月，深圳曾祭出公車地鐵停運、社區封閉管理等疫情防控措施，持續7天，華強北當時也被迫休業。（編輯：楊昇儒）1110625