經濟遇逆流 中國年輕人不敢負債買房

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（中央社台北13日電）中國經濟急劇放緩的背景下，年輕人對買房的決定變得越來越謹慎，外媒表示，這為決策者帶來巨大挑戰，官方正希望重新刺激並推進房地產市場。

在廣東佛山擁有一家媒體工作室的32歲年輕人告訴路透社，他的許多客戶目前都在削減廣告預算，其中也包括政府部門。

他表示，自己原本想在佛山買房，但找了兩年之後，不得不暫時放棄夢想，因為銀行雖降低了貸款利率，但現在所有關於中國經濟、房市和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的消息，沒有什麼是積極的。

另一名想在杭州購屋的30歲女性說，即使有可能錯過較低的房價，但她還是想等到經濟好轉之後再買，因為工作前景是她目前最大的擔憂，「就連阿里巴巴都在裁員。我擔心我將無法賺到足夠的錢來還貸」。

中國的房地產市場在GDP佔比達1/4。此前因巨額債務，低迷的房地產行業已變得搖搖欲墜，而官方堅持疫情清零政策則對工廠生產和零售業造成負面影響。

北京當前希望重新刺激推進房市，房地產行業相關政策有所放鬆，但4月的房市交易量與上年同期相比卻暴跌47%，為2006年8月以來最大跌幅。

房地產開發商原本期待房市能在今年第二季觸底反彈，但經歷了前5個月的暴跌後，下調了投資者對全年的銷售預期，因為短期內看不到需求反彈跡象。

官方堅持清零政策，再加上市場對房地產行業政策調整、建築業增長停滯的擔憂，讓人對中國今年能否實現5.5%的經濟增長率目標產生懷疑。

今年4月中國全國失業率攀升至6.1%，為2020年2月以來最高，遠高於政府制定低於5.5%的目標。即便是收益高的網路和科技公司目前也在裁員。

中國監管機構5月時宣布，降低銀行融資成本和首次購屋者的抵押貸款利率下限，下調幅度超過預期。這一政策目的是重新刺激消費者的購房熱情。

但報導引述一家大型銀行高級管理人員表示，就目前來看，並未看到抵押貸款申請的大幅回升。

中國人民銀行（央行）的數據顯示，今年4月包括抵押貸款在內的中國家庭貸款額減少了人民幣2170億元，而去年同期則增加5283億元。

野村中國首席經濟學家陸挺說，這一波疫情造成40多個城市採取嚴格的封城措施，大大限制了中國家庭的流動性、就業、收入和信心；而由於經濟急劇放緩，今年大多數大學畢業生可能找不到工作。

官方數據顯示，16至24歲的年輕人4月的失業率達到18.2%，創下歷史新高。

許多地產商正努力向供應商和債權人償還債務，但是房屋銷售市場低迷意味著開發商手中的現金也變得更少，並將進一步影響地方政府透過土地出讓獲得的收益。

更嚴格的債務上限引發房地產行業的信貸緊縮，已將中國恆大集團等一些公司推向了違約風險。恆大是全球負債最多的房地產開發商，負債逾3000億美元。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110613