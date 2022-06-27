中共20大前 中國公安部啟動打擊網路水軍行動

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（中央社台北27日電）中共20大將於今年秋天登場，中國公安部網安局今天通報，將啟動為期半年的打擊整治「網絡（路）水軍」專項工作。通報指出，違法行動屢打不絕，破壞市場經濟及社會秩序，須進一步遏止。

澎湃新聞今天報導，中國公安部網安局微信公眾號通報，近3年公安機關網安部門共偵辦600多起網路水軍相關違法行為案件，抓獲4000多名嫌疑人。

但受到「流量經濟」、「粉絲經濟」等因素影響，網路水軍相關違法活動仍屢打不絕、屢禁不止。有網路水軍為「養號謀利」，發布違法有害訊息來「蹭熱點」，意圖操控或擾亂網上輿論秩序；也有人利用炒作負面訊息進行敲詐勒索，侵害群眾合法權益；有人非法提供有償刪帖和刷量控評炒作服務，破壞市場經濟和社會管理秩序。

通報指出，社會各界對違法行為反應強烈，新聞媒體報導及「兩會」（人大、政協）建議提案等不斷關注相關問題。

通報表示，為回應社會關注，進一步遏制網路水軍及相關黑灰產業蔓延，維護網路生態、市場經濟秩序和廣大群眾合法權益，即日起公安部網安局在全國範圍啟動為期半年的依法打擊整治網路水軍專項工作。

公安網安部門會主動與有關主管部門加強協作，要求嚴格執行網路平台主體責任，及歡迎網友向公安部提供網路水軍的犯罪線索。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110627