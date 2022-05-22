中共20大將近 官媒推50集宣傳習近平短片

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（中央社記者張淑伶北京22日電）中共秋天將召開20大，經濟外交壓力下，「習下李上」傳言甚囂塵上，習近平能否獲第三任總書記任期受關注。中國官媒新華社預告明起推出50集關於習近平的網路短片，加強宣傳。

據新華社官網，23日起將推出50集的微影片「足跡」，內容跨越40多年，要讓讀者認識「一路走來的習近平」。

在預告片中，敘述者從習近平15、16歲「從大城市來到窮鄉僻壤」說起，並指他在工作的地方敢「冒天下之大不韙」指出問題、帶大家走出困境等。

預告片中說，「40多年很長，他的足跡遍及大江南北。40多年也可以很純粹，一路走來，方向從未改變」。

為宣傳習近平，中國官媒動作頻頻，新華社4月18日起已在官網開闢「近鏡頭.溫暖的瞬間」專欄，以照片回顧習近平的執政。據專欄描述，中共18大以來，習近平「謀劃國內外大局、推進改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍各項事業呈現嶄新局面」。

2018年3月，中國全國人民代表大會通過取消國家主席的兩任任期限制。分析認為，習近平是在為自己能在中共總書記大位上繼續連任鋪路，能否成功在中共第20次全國代表大會上將會揭曉。

不過，近來面對疫情動態清零下經濟受到重創，以及中國在俄烏戰爭立場、中美關係緊繃等不利因素下，有關中共高層對習近平不滿、不同路線鬥爭的說法持續傳出。甚至關於國務院總理李克強地位上升、「習下李上」的傳言也甚囂塵上。（編輯：呂佳蓉）1110522