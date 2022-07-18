刺激內需 北京發4.4億元餐飲消費券

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（中央社台北18日電）中國經濟走軟，刺激內需成為當前主力，北京市今天起推出累計總額人民幣1億元（約新台幣4.4億元）餐飲消費券，預計實體及線上逾7萬商家參與；但部份網友不買單，留言抱怨不好用。

「中國新聞網」今天報導，消費是拉動經濟增長的三駕馬車之一。北京市8部門在聯合印發的「關於助企紓困促進消費加快恢復的具體措施」中指出，將透過實體及線上等多種方式，發放1億元餐飲消費券，推動餐飲市場有序復甦。

北京市決定自今天開始，每天上午10時向全市消費者發放餐飲消費券。種類包括外賣類、到店類、養老助殘類等3種消費券，累計1億元，惠及在京消費者及餐飲企業。

消費券透過建行生活、美團、餓了麼、麥尖外賣等平台發放，另京東、銀聯等平台也將陸續啟動發放消費券。單張消費券限領1次，限當日使用。

其中外賣及到店券設有2種面額，分別為15元券（消費滿50元減15元）、30元券（消費滿100元減30元），適用於在北京的消費者。

而養老助殘專屬消費券針對老年群體客、使用手機不便、到店內用及自提為主等情況，持養老助殘卡到店消費即享「滿15元減5元」優惠。

這次活動包括正餐、快餐、火鍋、烘焙、茶飲等各類餐飲場景，有外賣也可店內使用。預計實體及線上超過7萬商家參與。

不過網友們對北京消費券有些意見，有網友分別留言說「數量少，商家少」、「第一搶不著，第二給你倒計時著，當天得消費掉，第三滿減券還不如平常活動時 」。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110718