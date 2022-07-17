四川閬中缺錢拍賣30年餐廳經營權 引爭議後喊停

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（中央社記者張淑伶北京17日電）中國地方政府財政狀況不佳，2019年才脫貧的四川省閬中市近日公告，單次拍賣全市公家機關的餐廳食材配送30年經營權，起拍價人民幣1.8億元。但引發外界質疑後，拍賣已經中止。

上游新聞報導，閬中7日發布拍賣公告，標的為閬中市公辦學校、行政機關、事業單位、國資公司的食堂食材統一配送服務未來30年特許經營權，起拍價1.8億元（約新台幣7.92億元），競買保證金2萬元。

工作人員還對此提醒：「起拍價1.8億元，競拍成功後，要一次性交清，買斷30年經營權。30年內風險自擔、盈虧不管」。這項經營權利涉及公辦學校98所、行政機關、事業單位和國資公司77個單位，受影響人數總計約10萬人。

此次經營權拍賣涉及群體之多、時間跨度之長都屬罕見，瞬間將此事推上社群網站的熱搜。

界面新聞15日引述上海德禾翰通律師事務所律師馬耀東表示，這種拍賣是屬於「權力變現」，已經超出當地政府的職權範圍，屬於濫用職權行為，而且還涉嫌違反「反壟斷法」及「反不當競爭法」。

中國新聞週刊17日引述北京合川律師事務所律師馬維國說法，指如果政府拍賣未來30年食堂食材配送特許經營權，雖然不太合理，但是並未違反法律規定。只不過，一下子簽訂30年的合約確實有風險和隱患。

報導引述業內人士說，一般公立學校和行政機關、事業單位、國資公司等機構涉食堂經營權的合約以1-3年為主。

在引發爭議後，16日，閬中市教育科技和體育局發布公告，稱因拍賣標的範圍和期限調整，現終止拍賣。已經繳交保證金的公司也已獲退款。

對於此事，多家自媒體把焦點放在地方政府需錢孔急上，並認為閬中可能是一些財政困難城市的縮影。

閬中上一次躍上全國媒體的版面，是因為不久前它成為中國第一個要求核酸自費的城市。當時閬中發布通告，要求當地居民自覺自費每週一次核酸檢測，費用為每次3.5元，結果引起了網友強烈不滿。

按照62萬常住人口，一週一次核酸檢測來計算，一年花費1.13億元。當時閬中市有關工作人員曾坦言，政府承擔不起這些花費。

綜合公開資訊，閬中曾是四川省37個國家級貧困縣之一，直到2019年才宣布脫貧。戶籍人口82萬人，常住人口62萬人。

根據閬中市政府在官網公布的統計公報，當地2021年的GDP為280.5億元，全年一般公共預算收入為15.2億元，而財政支出高達53.4億元。（編輯：邱國強）1110717