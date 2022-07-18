廣西北海市爆疫情 逾500人感染2000多名旅客滯留

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（中央社台北18日電）中國著名旅遊城市廣西北海市爆發COVID-19疫情，6天內累計最少有531例感染，當中潿洲島旅遊區17日通報，暫停所有人員進出，目前有2000多名旅客滯留。北海市2名官員因防疫不力被免職。

綜合澎湃新聞及中國新聞網等陸媒報導，12日廣西北海市海城區確診首例無症狀感染者後，該市疫情不斷升溫，14日新增本土無症狀感染者161例，16日新增本土確診及無症狀感染者241例，17日新增本土確診及無症狀感染者110例。

截至17日24時北海市現有本土確診及無症狀感染者531例。

廣西北海市是中國著名旅遊城市，每年都有很多遊客慕名前來，當中北海市潿洲島更是許多遊客的「心頭好」。

受今波疫情影響，廣西北海市旅遊文體局14日晚通報，當日起全市各A級旅遊景區暫停開放，潿洲島旅遊區同日也宣布實行臨時性管控。

中國國務院聯防聯控機制綜合組赴廣西工作組16日到北海市檢查指導疫情防控工作，稱北海市疫情十分嚴峻，要刻不容緩落實各項疫情防控措施。

北海市潿洲島旅遊區新冠肺炎疫情防控指揮部17日再發發布通告，表示潿洲島旅遊區已暫時關閉全島歌舞娛樂場所、電影院、酒吧等文體休閒娛樂場所，並已暫時關閉全島景區景點，以及暫停所有人員進出，島內民眾非必要不出村，餐館暫停內用。

北海市新冠肺炎疫情防控新聞記者會17日通報，目前有2000多名遊客滯留北海，會將遊客按所在區域風險等級分類管理。

第一類是未到過中高風險地區、非密接、非次密接，健康碼為綠碼的滯留遊客，可攜48小時核酸檢測陰性報告，及前一日住宿證明允許返程。

第二類是到過中高風險地區或被介定為密接、次密接，健康碼為紅碼或黃碼的遊客，需管控隔離，待符合返程要求後安排返程。

北海市又表示，已成立旅遊服務專班解決滯留遊客反映的問題，協調民航、鐵路、公路等客運企業，盡快安排旅客返程。

報導指出，北海市海城區委副書記、區長蘇礦峰，市衛生健康委員會黨組書記、主任唐崗在疫情防控中對工作重視不夠、風險意識不強、措施不當、履職不力、責任不落實，廣西壯族自治區黨委決定對蘇礦峰、唐崗予以免職。

北海市正調查今波疫情，發現首例病例感染Omicron的BA.2.3亞變種病毒，但未發現與廣西本土和輸入病例，以及與國內其他省份病例同源性高的基因組序列，目前社區隱匿傳播風險較大。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110718