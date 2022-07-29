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彭博：裴洛西29日展開亞太行 是否訪台仍不清楚
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彭博：裴洛西29日展開亞太行 是否訪台仍不清楚

2022/7/29 06:42（7/29 07:14 更新）
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美國聯邦眾議院議長裴洛西（中）預計29日出發訪問亞太地區，目前還不清楚她是否會在台灣停留。（圖取自twitter.com/SpeakerPelosi）
美國聯邦眾議院議長裴洛西（中）預計29日出發訪問亞太地區，目前還不清楚她是否會在台灣停留。（圖取自twitter.com/SpeakerPelosi）
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）根據熟知內情人士，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計29日出發訪問亞太地區，目前還不清楚她是否會在台灣停留。

彭博報導，裴洛西

裴洛西小檔案

全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。

生日：1940年3月26日，82歲

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷：

  • 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今
  • 2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬
  • 2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長
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的發言人哈米爾（Drew Hammill）今天被問到她的計畫時並未置評。裴洛西及其幕僚多次以安全考量為由，拒絕證實或否認她的行程安排。

根據另一名知情人士，裴洛西預計停留日本、印尼和新加坡。由於計畫尚未公開，兩名消息人士都要求匿名。

若裴洛西決定訪問台灣，將是25年來訪台的最高級別民選官員。而她考慮訪台的消息已引來中國強烈反應。

白宮未對裴洛西訪台公開表達立場，表示此事由她自行決定，但據悉國防部官員私下向裴洛西和她的幕僚表達憂心。然而兩黨國會議員都鼓勵裴洛西訪台，表示若因中國抗議而不這麼做，等同屈服於中國的壓力。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平今天進行長達2個多小時的電話會談，針對一系列議題交換意見。

在台灣議題方面，拜登向習近平傳達美方政策不變，強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的立場。但目前尚不清楚拜登與習近平是否針對裴洛西訪台一事有過討論。（譯者：楊昭彥）1110729

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