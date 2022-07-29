拜習通話逾2小時 拜登重申反對片面改變台海現狀

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（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）美國總統拜登與中國國家主席習近平今天進行長達2個多小時的會談，針對一系列議題交換意見。在台灣議題方面，拜登向習近平傳達美方政策不變，強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的立場。

拜登（Joe Biden）與習近平今天上午舉行會談，這是拜登上任後兩人第5次通話。由於正值美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能在8月訪問台灣，中國官方多次語出威脅之際，兩人會談內容備受外界關注。

在結束2小時17分鐘的對話後，白宮發出兩人對談紀要指出，拜登與習近平的對話是拜登政府努力維持和深化美中溝通渠道的一部分，並以負責任的方式管理分歧，在利益一致處共同努力。

紀要指出，這次通話是3月18日拜登與習近平兩人通話以及美中高階官員間多次談話的後續。兩人討論一系列對雙邊關係以及其他區域與全球的重要議題，並責成團隊繼續跟進今天的對話，特別是因應氣候變遷與衛生安全議題。

在台灣議題方面，拜登強調，美國政策不變，美方強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的努力。

不過，中國官方媒體新華社指稱拜登向習近平表達美方不支持台灣獨立的說法，並未出現在白宮的對話紀要內容中，也不清楚拜登與習近平是否針對裴洛西訪台一事有過討論。（編輯：楊昭彥）1110729