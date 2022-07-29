路透：習近平雖籲美國勿玩火 其實與拜登都想降溫

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美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）28日通話，路透社引述專家分析，兩人談到台灣時大多避開會升高緊張的言辭。（左圖為中新社，右圖取自facebook.com/WhiteHouse）

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統拜登與中國國家主席習近平今天通話。路透社引述專家分析，兩人談到台灣時大多避開會升高緊張的言辭，顯示雙方都苦於各自國內經濟難題，不希望台海再添亂。

路透社報導，在台灣議題上，習近平對拜登警告「玩火必自焚」，儘管語氣強烈，卻與兩人去年11月通話時差別不大。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）美中議題專家葛來儀（Bonnie Glaser）提到中方在拜習通話後的說明資料，她說：「有關台灣的部分與上次對話非常像。習的警告並未升高。」

根據一名美方高層官員向媒體簡報的內容，拜習2個多小時通話所談3個面向確有包括台灣議題，其他則多聚焦俄烏戰爭及像氣候變遷等美中可能合作領域。

這名官員不願說明拜習是否直接提到美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台一事，而是強調拜登重申美方政策不變。

華府智庫「新美國安全中心」（Centre for a New American Security）印太安全研究員史托克斯（Jacob Stokes）說：「我的感覺是兩位領導人直接談，會比不談更能降低緊張氣氛。但雙邊關係緊張的結構性驅動因素仍在，裴洛西訪台也仍保有可能性。」

部分專家擔心，在美中關係緊張之際，裴洛西訪台可能引發一場重大危機，甚至是意外衝突。但也有專家不認為美中會因此面臨災禍。

保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）中國議題專家成斌（Dean Cheng）說：「外頭有些惡夢般的幻想，像是也許會擊落裴洛西座機、也許她人還在台灣時會犯台。拜託...我們又不是活在湯姆克蘭西（Tom Clancy）的小說中。」湯姆克蘭西是以「獵殺紅色十月號」等作品聞名的美國暢銷軍事小說家。

成斌表示，中國比較可能的反應是讓戰機穿越台灣海峽中線，或是頻繁派遣軍機繞台。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）在給媒體的文件中說，華府和北京都遭遇嚴重的經濟阻力，拜登和習近平都面臨國內愈來愈大的壓力，要求他們穩定雙邊關係。

他說：「雖然不是沒有變數，但到目前為止，中國官方聲明無論是線上或刊於國內媒體，幾乎都沒有跡象顯示中國此時考慮採取更重大的軍事行動。」（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110729