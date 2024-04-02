國防院學者：中國發行專項國債可能用於國防建設

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北2日電）國防學者沈明室分析，中國國務院總理李強3月於兩會期間發表政府工作報告，提及今年起將發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，可能就是用於國防建設的專項國債。

國防部智庫、國防安全研究院今天刊登國防院國家安全研究所所長沈明室所撰寫「中國2024年國防預算的名堂」即時評析。

沈明室表示，外界早已知道中國的實際國防預算都是經過調整後的數據，而中國2024年國防預算編列共人民幣1兆6655.4億元，7.2%增幅與去年持平，看起來數字在邏輯及比例上非常漂亮，似乎沒有特別之處，但從推斷與相關評論仍可找出一些名堂。

沈明室指出，李強在政府工作報告時表示為了「系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設」，今年先發行人民幣1兆元。

沈明室分析，從「系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設」、「國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設」兩句話，非常明顯指的是國防建設與軍備發展。

沈明室表示，中共領導人習近平在各種接見解放軍的場合，都會強調達成建軍一百年的使命，包含四大項目，分別為「加快機械化信息化智能化融合發展」、「加快軍事理論現代化、軍隊組織形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化」、「要求堅持品質第一、效益優先」以及「促進國防實力和經濟實力同步提升」。

沈明室指出，這些任務都需要高額國防預算，習近平在2027年之前，需要更多資源及國務院支持，以彰顯解放軍的建軍成果。

沈明室分析，習近平整肅軍隊貪腐後，應該對於大型國防建設或軍備發展採取謹慎態度，但習近平為了反制美國介入，有效達成自己所提的「中華民族偉大復興」，必須持續地強化國防與軍事現代化，因此高額國防預算甚至舉債投入國防，當然不可或缺。（編輯：翟思嘉）1130402