國防院與索馬利蘭智庫簽備忘錄 研究觸角伸至非洲

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（中央社記者施婉清開羅29日專電）國防安全研究院與索馬利蘭智庫「和平及衝突研究所」28日透過視訊會議簽署合作備忘錄，這是台灣首度將國防研究觸角伸至非洲之角，未來國防政策研究範疇更為廣泛。

國防院昨天由代副執行長沈明室與和平及衝突研究所主任阿里（Nasir M. Ali）代表雙方，透過線上會議共同簽署「國防安全研究院與索馬利蘭共和國哈爾格薩大學和平及衝突研究所合作備忘錄」。台灣駐索馬利蘭副代表吳鎮祺與秘書李明宗、國防院人員與和平及衝突研究所研究員三方，也透過網路連線見證。

阿里表示，這份合作備忘錄是台灣與索馬利蘭的另一個合作里程碑。雙方將共同展開研究合作與出版、研究人員交流與互訪，並共同舉辦國際會議等學術活動。

阿里認為，台灣與索馬利蘭都位於地緣政治上關鍵的地理位置，兩國對於區域性和平與穩定都扮演不可或缺的角色。他期待未來在國防與安全研究上，雙方能深化合作。

阿里曾於2023年11月訪台，因而為本次合作奠定基礎。

國防安全研究院於2018年由國防部揭牌成立，目前是台灣唯一的國家級國防安全研究智庫，負責協助政府掌握戰略情勢變化。

和平及衝突研究所（Institute for Peace and Conflict Studies, IPCS）隸屬於索馬利蘭共和國（Somaliland）哈爾格薩大學（University of Hargeisa）。

吳鎮祺表示，台灣與索馬利蘭共享民主價值，是理念相近的夥伴。兩國面對國際情勢的挑戰，共同展現韌性與繁榮發展的活力。這次簽署為國內第一份與非洲地區安全智庫簽署的合作備忘錄，對於參與並見證兩所國家級智庫簽署，駐索馬利蘭代表處充滿期許。

吳鎮祺說，台索雙方在漁農礦業、資通訊技術、教育、氣候變遷與公共衛生等領域的合作將持續深化。

沈明室接受中央社訪問時說，台灣與索馬利蘭共同面對變動中的區域與國際局勢，雙方未來在國家安全與區域安全的研究與資訊交換上，將會有進一步互動。

沈明室表示，由於中國在非洲活動逐漸頻繁，影響力日益擴張，環印度洋區域已成為美中印權力競逐的關鍵區域。與索馬利蘭智庫簽署合作備忘錄，將使台灣國防院觸角伸至非洲之角，拓展台灣在東部非洲布局，使政策研究範疇更廣泛，並與和平及衝突研究所共創合作高峰。

中華民國台灣與索馬利蘭共和國已於2020年在兩國首都互設具大使館功能的官方代表機構「台灣代表處」和「索馬利蘭代表處」，但兩國沒有正式外交關係，

索馬利蘭位於非洲東部，1991年宣布自索馬利亞（Somalia）獨立，人口約390萬，漁業資源豐富，擁有豐富的石油及天然氣等礦藏資源。（編輯：郭中翰）1130329