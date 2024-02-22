索馬利蘭漁業官員訪台 盼台廠投資啟動水產品貿易

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北22日電）索馬利蘭漁業及海岸發展部部長穆拉比訪台，外交部次長陳立國今天表示，索馬利蘭是台灣在非洲重要的理念相近夥伴，台灣樂意在漁業領域分享經驗；穆拉比說，感謝台灣對索國提供協助，期待未來吸引更多台灣漁業廠商前往投資、啟動兩國水產品貿易。

外交部晚間發布新聞稿表示，外交部次長陳立國今天中午在外交部，款宴索馬利蘭漁業及海岸發展部部長穆拉比（Rabi Sharif Abdi Mohamed），雙方就台索漁業合作、水產品貿易及紅海區域情勢等議題深入交換意見，並表達持續深化雙邊關係的意願。

陳立國指出，索馬利蘭是台灣在非洲重要的理念相近夥伴，兩國共享民主、自由及法治等普世價值，並在醫療、農業、資通訊與教育等領域合作成果豐碩，台灣樂意進一步在漁業領域與索馬利蘭分享相關經驗，深化兩國難能可貴的情誼。

穆拉比表示，感謝台灣對索國提供的各項協助，索馬利蘭海岸線長達850公里，漁業資源豐富，期待未來可就沿近海漁業資源調查、水產品進出口檢疫、冷鏈與包裝技術及漁業人才培育等議題向台灣取經，並吸引更多台灣漁業廠商前往索馬利蘭投資，啟動兩國水產品貿易，藉此創造雙贏。

外交部指出，穆拉比訪台展現索國對台索漁業合作的決心與誠意，並向民間業者介紹索國豐富的漁業資源及潛在商機，此行也拜會海洋委員會及農業部漁業署等海事及漁業主管機關，討論台索在相關領域發展合作的可能性。

外交部說明，索馬利蘭是台灣在東非地區重要的友好國家，將持續推動與索馬利蘭的各項交流合作，持續深化兩國友誼。（編輯：林克倫）1130222