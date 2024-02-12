大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）抱著瀕臨絕種的小獵豹合照，台灣獸醫陳弈凱遠赴非洲索馬利蘭，擔任獵豹保育基金會志工；他透露，最常治療的獵豹受傷情況之一，竟是「遭毒蛇噴眼睛」，因為獵豹就像大貓，看到蛇會忍不住逗弄。

全球獵豹族群僅剩約7500隻，包含棲息於 索馬利蘭 索馬利蘭小檔案 位於非洲東北角，臨亞丁灣

曾受英國殖民統治，稱為英屬索馬利蘭

1991年5月索馬利亞內戰後，北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬利蘭共和國

索馬利蘭不是聯合國成員，國際間多認為是索馬利亞境內的自治體，多國設有代表處或辦事處

首都：哈爾格薩

官方語言：索馬利亞語、阿拉伯語

官方文字：索馬利亞亞語

民族：索馬利亞人、阿拉伯人

主要宗教：伊斯蘭教

人口：約400萬人

面積：17.6萬平方公里 資料來源：索馬利蘭官網、維基百科 看更多 關閉 的90多隻獵豹，估計有300到500隻成年獵豹棲居於非洲之角。國合會2022年底與國際知名「獵豹保育基金會」 （Cheetah Conservation Fund ）簽署志工派遣協定，讓台灣青年有機會加入保育獵豹行列。

今年1月甫結束計畫返台的陳弈凱接受中央社訪問表示，他的專長是野生動物、特殊寵物治療，在台灣不可能見到瀕臨絕種的獵豹，因此聽到學長提及此一機會，決定在去年7月前往索馬利蘭，參加為期半年的獸醫工作計畫。

陳弈凱說，該園區共育有90幾隻獵豹，國際性NGO（非政府組織）的流動率很高，期間來自世界各地的人員來來去去，中途有1個多月只有他1位獸醫師；那段期間獨挑大樑相當忙碌，但也讓他快速累積工作經驗。

談到園區獵豹來源，陳弈凱解釋，非洲當地許多不肖份子，為獲得暴利，從衣索比亞邊界將獵豹走私到中東國家當寵物，園區獵豹都是查緝走私救援回來，多為年齡僅幾個月的幼小獵豹，除需隔離檢疫，還要輪夜班餵奶，儘管照顧起來很吃力，「但身為獸醫，能一次遇到這麼多瀕臨絕種獵豹，真是一生難得的機會」。

台灣獸醫陳弈凱表示，到索馬利蘭參加國合會計畫，讓他獲得難能可貴的經驗，一次見到許多瀕臨絕種的獵豹。（陳弈凱提供）中央社記者黃雅詩傳真 113年2月12日

陳弈凱也很珍惜與各國獸醫共事的可貴經驗，他笑稱「大家常得為了治療方式吵架」，曾有5位專科醫生一起討論，各有各的想法，過程必須不斷溝通、互相學習；短短半年，他與美、法、印度等國獸醫合作，對各國迥異的工作文化有了第一手體驗。

陳弈凱說，當地最大挑戰是醫療資源缺乏，很多檢查要在當地醫院進行，有時很難正確診斷，或有很多模糊地帶，讓團隊難以確定該做何種治療。

在台灣從未見過獵豹的陳弈凱坦言，一開始接觸會怕、沒有自信，但他運氣很好，抵達時遇到1位在美國執業的台灣裔女獸醫，傳授許多經驗給他。

他也提醒有志參加者，非洲生活與台灣大不同，去之前要做好心理準備。陳弈凱說，索馬利蘭是他第1個去的非洲國家，有大開眼界的感覺，例如當地完全沒有柏油路，交通發展落後；他住的園區離市區1小時車程，沒有台灣多樣化的休閒娛樂活動，所幸自己喜歡野生動物，常去野外拍照，「但很多人住久了，可能會覺得滿無聊的」。

不過每次治療成功案例，都讓陳弈凱成就感滿滿。他回憶，獵豹JANET在2年前摔斷腿骨折，首度手術失敗後住院，第2次骨折手術仍失敗，此時JANET已住院2年，大家討論JANET是要做第3次骨折手術、抑或截肢。

陳弈凱說，獵豹是極需要群居的動物，JANET因手術已住院2年未與群體互動，讓大家相當擔心，最後他與隊友替JANET做的截肢手術很成功，術後兩週JANET就出院，在農舍內跑來跑去，還能爬樹，讓他感到相當欣慰。

談到園區內常見的獵豹醫療需求，陳弈凱說明，園區獵豹先前都曾被傳染貓的冠狀病毒，這種病毒會終身感染，在壓力下會發生傳染性腹膜炎；此外，獵豹也會因外傷骨折或吃到異物。

陳弈凱說，平均每週都會看到的例子，是獵豹好奇心太重，看到眼鏡蛇會去逗弄，導致被「眼鏡蛇毒」噴到眼睛腫起來；另外，因園區是半野生環境，有時候會有狒狒、鬣狗（Hyena）跑進園區跟獵豹打架，獵豹雖然常能打贏並吃掉獵物，但也會因此受傷。

陳弈凱表示，瀕臨絕種的獵豹因為棲地減少，導致演化出現基因庫窄化的瓶頸效應，就像近親繁殖，容易有遺傳疾病，免疫系統較差，獵豹變得更嬌貴容易生病，因此更需要人類投入心力保育。（編輯：翟思嘉）1130212