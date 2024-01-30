少子女化帶動寵物熱潮 高中生熱門科系全台4獸醫系都入榜

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（中央社記者許秩維台北30日電）大學問網站今天公布2024高中生最愛百大熱門科系排行，少子女化帶動寵物熱潮，國內僅有的4所獸醫系通通入榜，而藥妝店人力需求帶動藥學系報考熱潮。

大學問網站（www.unews.com.tw）發布新聞稿指出，為瞭解最受高中生和師長關注的百大熱門科系，網站統計去年2月至今年1月3日期間，416萬名使用者、5740萬筆瀏覽數，從全國2722個科系中，排出點閱率最高的百大熱門校系。

根據大學問網站2024高中生最愛百大熱門科系排行，12系來自科大，普通大學入榜88系，軍警校院僅有中央警察大學鑑識科學系入榜；第1名仍為長年常據榜首的中正大學犯罪防治系，唯一進入前10名的私立大學為科大體系的嘉南藥理大學藥學系，位居第4名。

大學問網站表示，大學18群中，入榜最多的前3學群為建築與設計學群21系、醫藥衛生學群18系、社會與心理學群14系；同樣是國考證照科系，醫藥衛生學群入榜的科系有所變化，藥學系排名往前，護理系排名普遍滑落，藥師除了能在醫院任職，還有藥妝店人力需求，因此帶動藥學系報考熱潮。

另外，老牌私立大學招牌科系也展現吸引力，輔仁大學織品服裝系、東海大學建築系都是首次入榜。

少子女化帶動寵物熱潮，國內僅有的4所獸醫系通通入榜，除了年年入榜的中興大學獸醫系和屏東科技大學獸醫系外，台灣大學獸醫系和嘉義大學獸醫系皆是新入榜科系。

大學問網站分析，學生選填志願仍有先公立後私立、先普通大學後科技大學的傾向，但是私立大專生學費補助將於今年2月上路，有助於縮短公私立大學學費的差距，是否會影響到學生選填志願，將有待觀察。（編輯：管中維）1130130