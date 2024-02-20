提升索馬利蘭救死扶傷率 台大雲林分院啟動專案

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）非洲索馬利蘭共和國緊急救護不如台灣便利，台大醫院雲林分院在國際合作發展基金會媒合下，啟動公衛醫療緊急應變體系建構計畫，協助當地建立完善公衛醫療體系，提升救死扶傷的機率。

國際合作發展基金會秘書長李朝成等人今天到台大醫院雲林分院，台大醫院雲林分院副院長江文莒說明為期3年的計畫內容。

江文莒指出，在台灣民眾只要打119說出地址即有救護車抵達現場，將人送往醫院救治，但是索馬利蘭沒有地址，當地救護是以地標等方式報路，所以要把台灣行之有年的救護體系轉移，且發展因地制宜的規章。

醫療團隊先前到該國探訪，發現99%人口擁有手機，其中95%使用線上支付，認為沒有地址是個問題，也可能是另一個契機，手機定位等方式可成為傷病患定位的方式。

計畫包含國際知名的公共衛生緊急醫療與災難應變體系，並將累積25年的發展經驗無私轉移和提升救死扶傷的機率等3項特色，從即日起展開為期3年的計畫，合作夥伴有院方的醫療人員和雲林縣消防局救護人員、衛生人員等。

台大醫院雲林分院長馬惠明表示，相信透過醫療團隊的專業知識，與國合會的國際經驗，能夠共同協助索馬利蘭建構更為強健的公衛醫療體系，讓更多人受益於高品質的醫療服務。

李朝成說，計畫初衷是為嘉惠合作對象國的居民，透過整合各方的資源和專業，能夠在索馬利蘭建立強大的公衛醫療緊急應變體系，提升當地居民的生活品質，並在面對突發疫情等危機時，提供迅速而有效的支援。（編輯：謝雅竹）1130220