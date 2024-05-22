賴總統接見索馬利蘭慶賀團 持續精進非洲計畫

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（中央社記者葉素萍台北22日電）總統賴清德今天在總統府接見索馬利蘭共和國慶賀團，他說，隨著台灣持續精進「非洲計畫」，未來他帶領的新政府會和索馬利蘭及更多理念相近國家，擴大合作面向，促進彼此的繁榮發展。

賴總統致詞歡迎訪賓第一次來到台灣，他感謝訪賓特地來參加他和副總統蕭美琴的就職典禮，以實際行動展現對台灣的支持。

賴總統指出，台灣和索馬利蘭是共享自由、民主、人權價值的夥伴，從2020年互相設立官方代表機構，在教育、農業、能源、衛生以及資通訊等領域，加深合作。經過4年努力，這些合作項目都逐漸看見成果，也在過程中累積信任基礎，在疫情期間互相協助，共同度過百年大疫挑戰。

總統說，隨著台灣持續精進「非洲計畫」，未來他帶領的新政府會和索馬利蘭及更多理念相近國家，擴大合作面向，促進彼此的繁榮發展。相信只要雙方秉持互惠互利的信念，一定能深化雙邊友誼，帶給人民更多福祉，共創繁榮發展的新局面。

索馬利蘭長老院第一副議長阿塞德（Said Jama Ali）代表索馬利蘭共和國人民、政府及國會，恭賀賴總統及蕭副總統當選中華民國台灣正副元首，他說，這項了不起的成就見證了台灣活躍的民主能量，以及台灣人民堅定的意志。

阿塞德指出，索馬利蘭和台灣的關係植基於互相尊重及對共同價值的遵守。兩國對民主自由、新聞自由、言論自由及法治等承諾將雙方緊密連結，這些價值是國家治理的方針，也是雙邊關係的基石。

阿塞德提到，這些年來台索兩國關係穩健成長，眾多合作領域不只帶來實質成果，也彰顯兩國的真摯友誼，期盼雙方持續深化夥伴關係，開創新的合作領域。

他說，台灣成功且成熟的民主是對全世界的啟發，能做台灣的朋友和夥伴，他們感到非常光榮，相信在賴總統領導之下，台灣這座民主燈塔將持續茁壯。

訪賓一行還包括索國外交暨國際合作部副部長艾羅妲（Rhoda Jama Elmi）等，由外交部長林佳龍、索國駐台代表穆姆德（Mohamed Hagi）陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安也在座。（編輯：郭無患）1130522