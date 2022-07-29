拜習通話 中國學者：雙方重點不同但有談裴洛西

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（中央社記者張淑伶北京29日電）美國總統拜登與中國國家主席習近平28日視訊通話，中國學者吳心伯認為，美國最在意的是烏克蘭問題，中國的重點則是台灣議題，而裴洛西訪台肯定是兩人會談內容之一。

拜登上任後，與習近平已經5次通話，並將安排面對面會晤。儘管美國的對中國政策是「投資自己、團結盟友、與中國競爭」，而中方對此觀點強烈批判；但從中美元首持續保持通話來看，雙方仍有合作的需求和空間。

復旦大學國際問題研究院院長、復旦大學美國研究中心主任吳心伯告訴中央社記者，拜登和習近平28日的通話主要是雙方就各自關心的問題換意見，並對下一步兩國發展做出一些設計安排。

他說，美國關心的是烏克蘭問題，美方接下來可能會推動停火、談判解決俄烏戰爭，並希望中國能對俄羅斯發揮一定影響力。中方關心的則是台灣問題。

習近平這次在通話中強調「兩岸同屬一個中國」，並稱維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，「民意不可違，玩火必自焚」。他要求美方應該言行一致恪守「一個中國」原則，履行中美三個聯合公報。

不過，在去年11月16日拜登與習近平的視訊會晤中， 習近平批評美國一些人有意「以台制華」時，也說過「玩火者必自焚」的「重話」。

吳心伯認為，習近平這次針對台海議題的表述，基本上跟過去和拜登通話的內容沒有太大差異，但是「針對性更強」，如果美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）到台灣訪問，中方肯定會作出強烈反應，美國利益也會受損。

中美雙方的通報並沒有提到拜登與習近平是否針對裴洛西訪台一事有過討論。不過，吳心伯說，拜習通話談了那麼多合作方面的話題，「當然也會談到裴洛西訪台」，這是對美方一個很重要的「測試」。但這不代表裴洛西之後一定不會訪台，而是這件事對中美雙方互動會有影響。

在中美雙方的合作方面，兩人除了就氣候變遷、禁毒議題、俄烏戰爭交換意見之外，新華社的報導指出，習近平提到，雙方要推動地區熱點問題「撤火降溫」，走出經濟滯脹困局和衰退風險；中美還應就宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。

美國國務院制裁協調辦公室主任歐布萊恩（James O’Brien）22日曾指責，「在全球數億人面臨糧食不安全的災難性困境時，中國仍在囤積糧食」。此外，中國現在增加從俄羅斯進口石油，美國對此也表達關注。

吳心伯認為，這些都是中美雙方的合作空間，客觀上兩國也有合作的需要，關鍵是有無合作的「政治意願」。

至於這次並沒有談到降低中國輸美貨品關稅，他認為，「現在美國比中國更需要降關稅」，但礙於美國政治和選票考量，拜登「猶豫不決」，既然如此，沒有必要在拜習通話觸及。

美方不具名官員表示，拜登與習近平同意安排面對面峰會。美聯社稱11月在印尼舉行的20國集團（G20）峰會可能是「拜習會」登場的地點之一。

拜登一直期待能和習近平線下會面。習近平去年11月沒有親赴在義大利羅馬召開的G20峰會，當時拜登曾對此批評，並提議兩人在線上通話。（編輯：曹宇帆）1110729