拜習通話 學者：即便裴洛西訪台 中美仍鬥而不破

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白宮28日表示，美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）通話持續2小時又17分鐘。（中央社）

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（中央社記者沈朋達台北29日電）台灣議題是昨天中美領導人通話的重點。學者認為，拜習透過通話確認互信基礎，中美關係鬥而不破，不因裴洛西計劃訪台生變。而裴洛西訪台與否對台灣的利弊得失，則事在人為。

中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）昨天舉行拜登上任以來的第5次直接通話，時長2小時17分鐘。

近期因美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台而備受關注的台海議題，是本次通話的重中之重。習近平要求美方言行一致地恪守「一中原則」和中美三個聯合公報，「玩火必自焚」；拜登則強調美國政策不變，強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定。

中美各自公布的通報，都沒有習近平和拜登是否曾討論過裴洛西訪台一事。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛接受中央社電訪時表示，領導人層級通話的重點，不是解決個別政策問題，而是對彼此政治態度的「再確認」。本次通話釋出的訊號是，雙方在核心問題上有政治基礎，「鬥而不破」的框架不因近期的新變數而變化。

他認為，裴洛西訪台和中美關係是不同層次的問題，前者是戰術，後者屬更高層級的戰略。而這次通話為中美關係發揮「壓艙石」作用，確保即便裴洛西訪台，雙方也有戰略互信基礎，不願走向軍事衝突。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅也告訴中央社，兩強相爭的重點是避免誤判和衝突，拜習通話有助於降低緊張情勢，對台灣是好事。

美國華府政策圈近期普遍擔憂裴洛西訪台恐引發中國升級軍事行動，甚至有人形容為「第4次台海危機」。

陳方隅認為，華府政策圈反應過度，因為中國侵台的可能性一直都在，不會因為裴洛西來台與否而有所改變。

宋文笛則說，即便不能排除雙方意外升級行動的可能性，但就現實情況來看，中美都盡量避免升級成無法控制的軍事衝突。且中共高層近期在多個場合不斷強調，20大前「穩字當頭」，發動重大軍事行動與此宗旨相悖。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天引述消息報導，裴洛西29日將率團訪問亞洲，預定造訪日本、韓國、馬來西亞及新加坡，目前台灣行程僅列「暫定」。

對台灣而言，陳方隅認為，無論裴洛西最終是否來訪，近期已成功讓台海安全成為美國輿論關注焦點；若她決定訪台，則是美國高層對台灣又一次的「再保證」。

宋文笛則認為，裴洛西若不訪台，對台的利弊事在人為。

他說，由於裴洛西計劃訪台的消息已發酵數月，而美國這次有多名高級官員對此表達遲疑，若裴洛西最終不來台，台灣有立場要求美方在 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 ，或台灣參加區域貿易整合等議題上出力，以安撫雙邊關係。

宋文笛說，無論裴洛西訪不訪台，只要台灣操作得當，仍可能得到正面成果。（編輯：曹宇帆）1110729