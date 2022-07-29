拜習通話談到新疆種族滅絕？ 北京稱假消息

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（中央社記者張淑伶北京29日電）美國總統拜登28日和中國國家主席習近平通話後，外媒報導，拜登觸及的敏感議題包括中國「種族滅絕和強迫勞動做法」。中國外交部發言人趙立堅今天說這是「虛假信息」。

北京日報App（應用程式）報導，今天的中國外交部例行記者會上有記者提問，美國白宮發言人表示，拜登在和習近平通話中提到了新疆「種族滅絕」和「強迫勞動」問題，發言人能否予以證實？

趙立堅說，白宮發言人稱昨晚通話中提到「種族滅絕」和「強迫勞動」，是「虛假信息」。

他重申，關於新疆「種族滅絕」、「強迫勞動」的說法，「純粹是謊言」。

拜登（Joe Biden）與習近平28日舉行會談，這是拜登上任後兩人第5次通話，會談進行長達2小時17分鐘。

法新社報導，美國官員表示，拜登通話時觸及許多敏感議題，包括中國「種族滅絕和強迫勞動做法」，以及在亞洲愈來愈強勢的軍事部署。（編輯：楊昇儒）1110729