中國：習拜通話是在裴洛西計畫訪台背景下舉行

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（中央社台北29日電）中國外交部今天說，中美兩國元首昨天通話是在美國聯邦眾議院議長裴洛西一直計畫訪台的背景下舉行的。如果美方挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。

裴洛西計畫訪台引發美中關係持續緊繃之際，美國總統拜登與中國國家主席習近平28日晚間通話。

據環球網，在今天下午舉行的中國外交部例行記者會，有記者提問，中美兩國元首通話中是否談及了裴洛西可能訪台一事？

對此，外交部發言人趙立堅表示：「大家都非常清楚，這次通話是在裴洛西眾議長一直計畫訪台的背景下舉行的。」

日本共同社記者提問：在昨天的中美元首通話中，中方表達了在台灣問題上的立場，中美雙方也同意保持聯繫，但如果裴洛西訪台，中方是否認為中美高層繼續對話的氛圍將不復存在？

趙立堅說，昨天，中美元首進行通話，雙方就中美關係以及雙方關心的問題進行了坦率、深入的溝通和交流。中方近期已經多次向美方表明堅決反對裴洛西訪台的嚴重關切和嚴正立場。「如果美方挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。」

他表示，習拜通話後，中方已經在第一時間發布了消息稿，關於中美雙方就台灣問題通話的有關情況，習近平在通話中重點就中方在台灣問題上的原則立場進行了闡述。中方反對美台交往的立場是一貫明確的，近期又多次明確表明了中方的立場和態度。

趙立堅稱，正如習近平強調，中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。美方應該言行一致，恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。（編輯：楊昇儒）1110729