拜習通話未談關稅 學者：象徵性議題對紓美通膨有限

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（中央社記者沈朋達台北29日電）傳美國近期醞釀取消部分對中國的加徵關稅，昨天拜習通話未談此事。學者說，取消關稅對紓解美國通膨的助益有限，主要是回應雙方國內需求，美國可能在最佳「套利」時機宣布。

中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）28日舉行拜登上任以來的第5次通話。據白宮官員會後表示，雙方並未在通話中談及美國取消部分對中國商品加徵關稅的議題。

美國在前總統川普（Donald Trump）任內對中國啟動多輪加徵關稅措施，大打貿易戰。近期美國國內通貨膨漲嚴重，美媒多次引述消息稱，拜登考慮取消部分對中國加徵的關稅。但美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、貿易代表戴琪（Katherine Tai）等官員對此仍有歧見。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅接受中央社電訪時指出，關稅已經變成高度象徵性的議題，因為美國在川普時代想藉此逼迫中國加大購買美國商品的任務已證明失敗。另一方面，即便取消關稅，對於穩定美國國內經濟的效果也有限。

美國華府智庫皮特森國際經濟研究所（PIIE）6月在一份報告中指出，取消中國商品關稅對降低美國消費者物價指數（CPI）成長率的影響，只有0.26個百分點，直接助益不大。但若美國企業隨之降價，以便和中國企業競爭，則可能將CPI增幅降低1個百分點。

關稅議題對中國也極具象徵性。陳方隅提到，中國自貿易戰開打以來，不斷要求美國取消關稅，哪怕美國只取消部分，對北京的輿論宣傳而言都是一大勝利。因此他認為，美國可能藉此換取中國在氣候變遷，甚至俄烏戰爭等議題上的合作機會。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛則告訴中央社，美國若取消部分關稅，對國內而言，是以實際行動向民眾展現政府解決通膨壓力的決心；對中國而言，則是展現善意。為增加潛在的籌碼，拜登可能會選在最佳的「套利」時機宣布。

不過他也指出，加徵關稅雖對中國的出口有影響，但北京現階段更關注的，是美國對於人工智慧（AI）等重要科技所祭出的限制，長遠來看，這方面的影響甚於加徵關稅。（編輯：陳沛冰）1110729