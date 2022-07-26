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日媒：裴洛西8月訪日擬聽取追悼安倍演說

2022/7/26 22:41
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（中央社記者楊明珠東京26日專電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃8月出訪亞洲，造訪日本、新加坡等國。日媒今晚報導，她也考慮在日本國會聽取追悼前首相安倍晉三的演說。

日本每日新聞報導，裴洛西原本考慮今年4月訪問日本和台灣等地，但因確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而取消訪問。英國金融時報（Financial Times）日前報導，裴洛西計劃8月訪問台灣、日本、新加坡、印尼和馬來西亞。

日本政府與執政黨自由民主黨（自民黨）規劃8月3日至5日間召開臨時國會，會期中預定舉行追悼安倍的演說。美日相關人士透露，裴洛西正考慮到日本國會聆聽這場追悼演說。

有關國會追悼安倍的演說，自民黨國會對策委員長高木毅今天告訴最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長馬淵澄夫，考慮安排於8月5日在眾議院院會上發表追悼演說，演說者可能是安倍的盟友、自民黨前幹事長甘利明。（編輯：周永捷）1110726

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