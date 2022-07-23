安倍國葬日本民眾看法兩極 岸田內閣持續溝通

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本首相岸田文雄內閣已決定為前首相安倍晉三舉辦國葬，但日本社會與政壇對此看法兩極，日本政府將在9月27日國葬正式舉行前持續進行說明，希望能獲民眾廣泛理解。

日本時事通信社報導，為追悼在輔選時被槍殺身亡的前首相安倍晉三，岸田內閣22日正式決定將為安倍舉辦國葬，這將是日本自二次大戰後，第2次為曾任首相者舉辦國葬。

岸田22日在決定舉辦國葬的內閣會議中表示，治喪委員會主席由首相擔任，副主席由官房長官擔任。

內閣官房長官松野博一也說明國葬將採用非宗教、以簡樸肅穆方式舉行等基本方向。這場內閣會議不到10分鐘就結束。

內閣會議舉行的同時，有數百民眾在首相官邸前聚集，高喊「反對國葬」等抗議訴求。參與抗議的33歲女性說「真的無法容許用高額稅金給予安倍特殊待遇」。

日本民間甚至有50人21日向東京地方法院聲請假處分，要求禁止內閣會議做出國葬決定以公預算支出。

長崎新聞報導，長崎原爆被災者（受害者）協議會等長崎縣內19個民間團體，22日聯合聲明反對為安倍舉行國葬。

聲明指出，在安全保障、經濟政策、森友學園及加計學園問題等方面，日本民眾對安倍評價兩極，「葬禮費用全數由國家埋單並不合理」。

在朝野政黨部分，執政的自民黨支持舉行國葬，與自民黨聯合執政的公明黨也支持岸田的決定；不過在野的立憲民主黨、共產黨及社民黨等，已明確表態反對。

安倍過去擔任首相期間，雖然努力重建日本經濟，但在完善允許有條件行使集體自衛權的安保法制方面，正反意見兩極，也因為森友學園及加計學園問題遭受強烈批評；共產黨等主張「不應該用國葬強制民眾弔唁」。

日本過去的國葬令已在二次大戰結束後的1947年失效，所以部分看法批評國葬於法無據，再加上日本內閣與自民黨2020年為前首相中曾根康弘舉行聯合葬禮（合同葬）時，公費支出達9643萬日圓令人側目。

國葬跟合同葬不同，合同葬是自民黨與中央政府各負擔一半費用，國葬則是全數由國家負擔，所以可以預想這次公預算支出金額將更多。

松野22日重申「國葬並非要求每一位民眾給予政治評價或服喪」；至於國葬於法無據的質疑，國葬依據的是有關「國家儀式」的內閣府設置法，且在經費支出方面也會努力撙節。

財務大臣鈴木俊一在記者會說，不會因為已經定案的事就不再對外說明，有必要努力獲得國民理解。

不過，對立憲民主黨及日本維新會要求國會就國葬進行「閉會審查」，日本政府及自民黨目前態度是暫不回應。

閉會審查意即國會在休會期間，如果眾議院或參議院做成決議，兩議院的常設委員會及特種委員會可在休會時召開會議進行審查。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110723