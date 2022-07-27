美參院共和黨領袖：裴洛西不訪台等於讓中國贏了

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美國參議院少數黨領袖麥康奈26日表示，眾議院議長裴洛西（圖）若不訪台，等於讓中國獲得某種勝利。（圖取自twitter.com/SpeakerPelosi）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電）美國參議院少數黨領袖麥康奈今天表示，眾議院議長裴洛西若不訪台，等於讓中國獲得某種勝利。但他強調，確保台灣具備足以因應中國威脅的防衛能力，比訪問台灣來得重要許多。

身為美國總統繼承順位第2位的 裴洛西 裴洛西小檔案 生日：1940年3月26日 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身自美東巴爾的摩的義大利裔家庭，曾因在中國抗議六四屠殺而被拘捕並關押過數日。 經歷： 1967至1971年，擔任兩屆巴爾的摩市長後放棄連任

1987年起擔任加州眾議員，是當時職位最高的女性聯邦官員。

1992年，獲中國民主教育基金會頒發第7屆傑出民主人士獎

2003年，成為眾議院少數黨領袖，是首位女性眾議院少數黨領袖。

2007年，成為美國國會成立218年來首位女性美國眾議院議長

2010年，卸任眾議院議長，續擔任少數黨領袖

2019年，再任眾議院議長 資料來源：維基百科 看更多 關閉 （Nancy Pelosi），近來因計劃8月訪問台灣的消息，成為美國政壇焦點人物。若順利成行，裴洛西將成為25年來首位訪問台灣的美國眾議院議長。

不過，中國頻頻對美國總統拜登（Joe Biden）政府發出強硬警告，拜登20日也表示，軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」，部分人士憂心裴洛西行程恐生變。

麥康奈（Mitch McConnell）今天在參院一場記者會上被問及此事時表示，若裴洛西現在不去台灣，等於讓中國獲得某種勝利。

但麥康奈指出，比起訪問台灣，更重要的是與台灣合作，確保他們具備足以因應中國威脅的防衛能力。他說，他雖不是軍事武器專家，但台灣面臨特殊挑戰，身為四面環海的島嶼，攻擊會從哪來及會以何種形式發生都相當清楚。

他建議：「與其擔心裴洛西會不會去台灣...更應該做的是與台灣合作，確保台灣武器系統足以應付他們真的可能面臨的威脅。」

前美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）今天也以華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席的身分發布聲明表示，美方不應讓中共報復威脅或其他脅迫形式主導美國政策，「更不用說決定美國官員出訪時間及地點」。

薛瑞福指出，台灣是世界民主價值燈塔，也是美國在貿易及區域安全上的重要夥伴。裴洛西訪台計畫獲兩黨支持，反映美國國會及人民的意志，是強化美台在會影響全球經濟及區域穩定各類議題上合作的重要一步。

他進一步呼籲裴洛西及其他美國國會成員，未來能經常訪問台灣。

甫結束訪台行程的前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天出席華府智庫活動時也談及裴洛西訪台計畫。他表示，中國會對此反應過度不意外，但美國不該自己嚇自己（self-deterred），不應太認真看待北京對外發言。（編輯：陳政一）1110727