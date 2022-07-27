白宮：拜習會將觸及台灣 曾向裴洛西說明出訪安全

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白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，台灣、烏克蘭等議題，都可能是美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平（右）即將舉行的電話會談重點。（左圖取自facebook.com/WhiteHouse，右圖為中新社）

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（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，台灣、烏克蘭等議題，都可能是美國總統拜登與中國國家主席習近平即將舉行的電話會談重點。至於眾議院議長裴洛西是否訪台，他仍未鬆口，但透露近日有向其簡報。

拜登（Joe Biden）昨天透露將在本週與習近平電話會談。對此，柯比（John Kirby）今天在電話媒體簡報上表示，美中關係是全球最重要的雙邊關係之一。從台灣緊張局勢到烏克蘭戰爭等議題，以及如何更好管理兩國間的經濟競爭，都可能是兩人觸及的議題。

他指出，美中關係存在緊張，也有合作可能，像是氣候變遷議題。重點在於雙邊保持溝通渠道，確保雙方儘管存在分歧，仍能「拿起電話坦率交談」。

至於拜登政府正在考慮撤銷對中國進口商品的關稅加徵，是否會納入對話議題，柯比表示，拜登希望對現行關稅進行審查，以確保符合美國戰略經濟優先事項與國家利益，但拜登尚未做出決定。

金融時報報導，裴洛西（Nancy Pelosi）將在8月訪問台灣，中國官方發出嚴厲警告，讓裴洛西是否成行、對美中台關係影響，以及對拜登與習近平會談的可能衝擊，是華府政壇近來最關注的焦點議題。

柯比今天再度重申，裴洛西是否出訪由她自己決定。但由於眾院議長是美國總統繼任的第二順位者，她的海外旅行事關美國國家安全，因此國安團隊提供相關訊息背景與安全協助，確保她能掌握所有背景、訊息與事實，以協助她做出最佳決定。對於細節他則不願多談。

美國國防部主管印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）今天出席華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）南海年度論壇時也被問及裴洛西訪台一事，他表示不會討論國會議員的潛在出訪計劃，會定期向考慮出訪的議員提供簡報，但國會是獨立機構，出訪行程由議員自行決定。

儘管白宮、國務院與國防部都強調裴洛西出訪行程由她自行決定，美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，國防部與白宮官員上週曾向裴洛西簡報，說明台灣與區域緊張情勢，說明在此高度敏感時刻訪台的可能風險，希望能說服裴洛西。他們不僅擔心裴洛西的安全，也擔憂中國的因應行動。

柯比今天上午接受CNN訪問時，批評中國的言論沒有幫助也沒有必要，美方的一中政策與支持台灣自我防衛能力政策沒有改變，「沒有理由讓情勢升級，即使只是言詞上」。

報導並指出，由於習近平將在即將召開的中共黨代表大會上尋求前所未有的第3任期，美方官員對現在的緊張局勢感到擔心，也認為中國領導人未完全掌握美國政治動態，將裴洛西的訪問與政府正式訪問混為一談，導致對裴洛西的訪問意義造成誤解。（編輯：陳政一）1110727