裴洛西若訪台灣 時間會在拜登習近平通話後幾天

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彭博報導，若美國聯邦眾議院議長裴洛西（圖）訪台成行，日期將落在美國總統拜登和中國國家主席習近平進行通話後的幾天。（圖取自twitter.com/SpeakerPelosi）

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的幕僚和安全人員不排除議長8月初出訪台灣的計畫。裴洛西這趟尚未拍板定案的台灣行，已導致美中關係更加緊張。

彭博報導，根據熟悉內情的消息人士說法， 裴洛西 裴洛西小檔案 生日：1940年3月26日 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身自美東巴爾的摩的義大利裔家庭，曾因在中國抗議六四屠殺而被拘捕並關押過數日。 經歷： 1967至1971年，擔任兩屆巴爾的摩市長後放棄連任

1987年起擔任加州眾議員，是當時職位最高的女性聯邦官員。

1992年，獲中國民主教育基金會頒發第7屆傑出民主人士獎

2003年，成為眾議院少數黨領袖，是首位女性眾議院少數黨領袖。

2007年，成為美國國會成立218年來首位女性美國眾議院議長

2010年，卸任眾議院議長，續擔任少數黨領袖

2019年，再任眾議院議長 資料來源：維基百科 看更多 關閉 下個月亞洲行是否停台灣一事，尚未最出最終決定，但如果成行，日期將落在美國總統拜登和中國國家主席習近平預料進行電話通話之後的幾天。

今天，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，她不希望「搶先」對議長的出訪計畫做出任何宣布。

她補充說，「拜登政府例行性提供國會成員潛在出訪計畫上的資訊和脈絡，包括地緣政治和安全考量。國會成員將自行做出決定。」

即使裴洛西行程刺激到美中關係，目前也不清楚拜登和習近平在一通電話中能達到多少效果，尤其目前兩人都處於政治敏感時機。

對習近平來說，再幾個月中國即將召開20大，他勢將邁入第3任期，同時也因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情死灰復燃下，面臨了經濟挑戰和各大城市大規模篩檢的能耐。

美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，這恐促使習近平派空軍進入台灣防空識別區，藉此展現中方對美國高階官員訪台的強烈不滿。

他說：「從時機來看，裴洛西議長8月初的訪問恐引起中方做出最大的反應。」

而對拜登來說，最近民調遲不見起色的他並不願在11月期中選舉之前，被視為「對中軟弱」。拜登所屬的民主黨恐在期中選舉中吞敗，交出國會控制權至共和黨手中。

雖然兩位領袖有從貿易到人權等諸多議題要討論，台灣問題可能是最棘手的一個。

外交關係協會（Council on Foreign Relations）會長哈斯（Richard Haass）今天接受彭博電視訪問時說：「我目前不知道是否將有危機，但依我之見，美中身處以台灣為核心的危機只是『何時』而非『是否』的問題。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110726