裴洛西若訪台灣 時間會在拜登習近平通話後幾天
（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的幕僚和安全人員不排除議長8月初出訪台灣的計畫。裴洛西這趟尚未拍板定案的台灣行，已導致美中關係更加緊張。
裴洛西小檔案
生日：1940年3月26日
全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身自美東巴爾的摩的義大利裔家庭，曾因在中國抗議六四屠殺而被拘捕並關押過數日。
經歷：
- 1967至1971年，擔任兩屆巴爾的摩市長後放棄連任
- 1987年起擔任加州眾議員，是當時職位最高的女性聯邦官員。
- 1992年，獲中國民主教育基金會頒發第7屆傑出民主人士獎
- 2003年，成為眾議院少數黨領袖，是首位女性眾議院少數黨領袖。
- 2007年，成為美國國會成立218年來首位女性美國眾議院議長
- 2010年，卸任眾議院議長，續擔任少數黨領袖
- 2019年，再任眾議院議長
資料來源：維基百科
今天，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，她不希望「搶先」對議長的出訪計畫做出任何宣布。
她補充說，「拜登政府例行性提供國會成員潛在出訪計畫上的資訊和脈絡，包括地緣政治和安全考量。國會成員將自行做出決定。」
即使裴洛西行程刺激到美中關係，目前也不清楚拜登和習近平在一通電話中能達到多少效果，尤其目前兩人都處於政治敏感時機。
對習近平來說，再幾個月中國即將召開20大，他勢將邁入第3任期，同時也因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情死灰復燃下，面臨了經濟挑戰和各大城市大規模篩檢的能耐。
美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，這恐促使習近平派空軍進入台灣防空識別區，藉此展現中方對美國高階官員訪台的強烈不滿。
他說：「從時機來看，裴洛西議長8月初的訪問恐引起中方做出最大的反應。」
而對拜登來說，最近民調遲不見起色的他並不願在11月期中選舉之前，被視為「對中軟弱」。拜登所屬的民主黨恐在期中選舉中吞敗，交出國會控制權至共和黨手中。
雖然兩位領袖有從貿易到人權等諸多議題要討論，台灣問題可能是最棘手的一個。
外交關係協會（Council on Foreign Relations）會長哈斯（Richard Haass）今天接受彭博電視訪問時說：「我目前不知道是否將有危機，但依我之見，美中身處以台灣為核心的危機只是『何時』而非『是否』的問題。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110726
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