紐時：裴洛西計劃訪台 華府日益擔心北京反應

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（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）紐約時報報導，美國部分官員擔心北京高層可能試圖在未來一年半內對台動手，緊盯中方是否企圖封鎖台灣海峽，行政團隊希望聯邦眾議院議長裴洛西取消8月訪台計畫。

這篇發自華府的報導提到，美國政府內部憂慮近幾天加深。因事態敏感而要求匿名的美方官員說，行政團隊私下運作，嘗試勸阻裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。但裴洛西方面無視訪台計畫引發軒然大波，持續規劃相關事宜。

裴洛西如成行，將是繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。媒體披露裴洛西訪台計畫後，中國政府近期多次譴責並揚言報復。

中共總書記習近平及黨內其他領導人為第20次全國代表大會暖身之際，美方官員認為裴洛西訪台引發衝突與誤判的風險升高。一般預期，習近平將在中共20大連任總書記。

今年夏季，中方官員堅定主張台海沒有任何一部分可被視為國際水域，有別於美國及其他多國看法。美國近年頻繁派遣軍艦通過台海，而美方官員不清楚中方是否計劃強制執行這項主張。

常與美國政府溝通涉台議題的聯邦參議員昆斯（Chris Coons）24日受訪時說，中國、解放軍及習近平可能從俄烏戰爭中學到什麼，深受矚目，「其中一派認為啟示是有時間強化台灣防禦前『早點下重手』，而我們可能比預期更早攤牌，但（中方對台）壓迫機率高於發動侵略」。

報導寫道，中方官員知道美方也在應用俄烏戰爭啟示，試圖調整對台軍售，想把台灣打造為部分人士口中的帶刺豪豬，以充足且有效的軍備與防禦系統嚇阻北京對台動手。

美方官員說，就他們所知，沒有具體情報顯示北京高層已決定在短期內對台動手。但美國政府內外部分析家都在探究，對中國來說何時是以更大膽行動打擊台灣與美國的理想時機。

裴洛西原計劃4月訪台，但在幕僚公布她確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後延期。她若要訪台，可能循往例搭乘美國軍機赴台北。部分關注中方譴責言詞的分析家說，中國可能派機「伴飛」防止裴洛西座機降落。

美方官員說，上述情境是合理擔心，但不大可能發生，因為此舉將被美方視為急劇升高緊張情勢。

裴洛西上週說，不公開討論出訪計畫，但「我們展現對台支持很重要」。

美國總統拜登上週被媒體問到裴洛西擬訪台時回答「軍方認為現在這不是好主意」，拜登當時還說，計劃未來10天內與習近平談話。拜登3月透過視訊與習近平對話，警告中方如支援俄羅斯侵略烏克蘭，將面臨諸多影響與後果。

中共20大秋季登場前，習近平與其他黨內大老預定8月舉行攸關人事安排的北戴河會議。分析家認為，習近平幾乎肯定會打破傳統，爭取中國國家主席第3任期，且續任中共總書記和中央軍事委員會主席。

曾任美國國務院高層官員的加州大學聖地牙哥分校（UCSD）教授謝淑麗（Susan Shirk）表示，習近平希望在中共20大拿到史無前例的第3任期，這幾個月中國國內政治情勢非常緊繃。她建議裴洛西延後訪台，以免引發戰爭。

謝淑麗說，裴洛西訪台風險在於，包括習近平在內很多人都會把這視為他的領導受辱，他會因此魯莽行事以展現權威。此外，從習近平鐵腕防疫、在俄烏戰爭上與莫斯科同一陣線、打擊民營企業等多次誤判而傷害中國、引發內部爭議觀察，外界不能指望他在軍事回應上審慎以對。

美軍官員認為，以中共解放軍現今實力，海空入侵台灣將很難成功。如果中國真的提早對台動手，可能採取蠶食做法，從援引近期宣告台海並非國際水域著手，採取有限度的行動，測試美方反應。另一理論是北京可能嘗試攻占鄰近中國的台灣離島。

美方官員說，中國政府不大可能已決定對台採取什麼行動。無論如何，這都是華府固定模擬及兵棋推演的主題。

報導寫道，五角大廈與白宮官員已和裴洛西辦公室討論當前中國政治環境及訪台的潛在風險。官員說，訪台最終決定權在裴洛西手中。（編輯：高照芬）1110726