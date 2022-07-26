裴洛西訪台 港媒：很難相信中方有所謂軍事回應

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（中央社台北26日電）美國眾議院議長裴洛西可能訪台，中國表達強烈反對，外媒報導恐採軍事回應。港媒今刊評論說，強烈反對是中國對涉台事務的一貫反應，迄今未見過激訊息，很難相信會有所謂的軍事回應。

環球時報特約評論員胡錫進26日發表評論指出，中國外交部發言人趙立堅對於裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台一事說出「嚴陣以待」重話。華盛頓郵報一篇文章揭露，美國軍方考慮派航空母艦靠近台灣，隨時支援，這都顯示中國對於裴洛西訪台的警告起了作用。

他表示，裴洛西跨越紅線、進行挑釁，中國一定會採取行動打擊裴洛西的訪問，「最直接、有效的辦法就是封鎖進出台灣的空域，或者派解放軍戰機飛到台灣島上空去，以此宣示對台灣的主權」。

金融時報日前報導，對於裴洛西訪台一事，知情人士說，中方最近的警告措辭較以往強烈許多，中方甚至私下暗示可能採取軍事回應。

香港01今天則刊載評論說，中方至今未曾表達過激訊號，很難相信中方會有強烈的軍事回應。裴洛西訪問台灣會引起軍事回應的講法，皆單方面地出自於美國或一些西方媒體，可信度成疑。

評論分析，中國外交部表達「強烈反對」是中國對美國任何涉台言論及行動的標準反應，沒有什麼特別。「後果自負」是較為強烈的回應，中方在不同場合都用過，例如立陶宛設台灣辦事處一事也曾使用，中國也只是在經濟外交層面施壓立陶宛。中國若真要劃出紅線，最嚴重的表達應是「勿謂言之不預」。

評論提到，裴洛西訪台計畫可追溯至今年4月上旬，當時有激烈討論，氣氛仍是平靜，沒有傳出「軍事回應」講法。現在關於引起北京軍事回應的說法都是出於美國或一些西方媒體，美國渲染中國動武的畫面，有其政治目的，不見得是中方的想法。再者，中方若真想有警告效果，就會用官方全力回擊，私下警告美國不合乎警告邏輯。

評論強調，中國應不會對裴洛西訪台有過激回應，中方擊落專機的猜想不太可能發生，因為這幾乎等於向美國宣戰。胡錫進所建議的解放軍伴飛，算是比較溫和可能發生的「軍事回應」。中國外交並不以武力為中心發展，裴洛西訪台雖然挑釁，中方回應也應保持冷靜。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110726