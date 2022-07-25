中國警告裴洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）中國外交部發言人趙立堅今天證實，中方的確對美國眾議院議長裴洛西可能訪問台灣發出更強烈的警告。前眾議院議長金瑞契在推特上怒嗆中國不能支配議長出訪。

趙立堅今天在記者會上宣稱，美方若一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家安全和主權領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。

美國前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich，共和黨籍）在推特上發文稱：「裴洛西議長絕對應率領一個兩黨議員組成的國會代表團訪問台灣。我是訪問台灣的最高層級美國官員。丁格爾（John Dingell，已故前眾議員）和其他民主黨人加入了共和黨成員。共產黨統治的中國不能支配議長的旅行！」

1997年，時任眾院議長的金瑞契也曾率團訪台，民主黨籍的裴洛西此次若成行，將是自金瑞契之後第2位來台的美國眾院議長。

連日來，美國政壇有多人鼓勵裴洛西勇敢訪台，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）24日稱，願與裴洛西同行。他在推特標記裴洛西的帳號，寫道：「我會跟你去。我在中國被禁（入境），但在熱愛自由的台灣沒有，到時見！」

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共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）及裴利（Scott Perry）22日聯名致函裴洛西，呼籲她不要理會北京及拜登的反對意見，依原計畫訪台。兩人還進一步呼籲裴洛西，安排眾議院就他們去年2月所提終結美國過時「一中政策」的決議案進行表決。

英國「金融時報」23日報導，針對裴洛西可能即將訪台，中國向美國拜登政府私下發出不假辭色、前所未有的強硬警告，甚至揚言不排除以軍事手段回應。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110725