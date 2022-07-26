日本將召開臨時國會 傳甘利明發表追悼安倍演說

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（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本將於8月3日召開臨時國會，會中預定發表追悼前首相安倍晉三的演說，執政黨自由民主黨考慮由黨前幹事長甘利明於8月5日來發表，目前正進行最後協商。

日本共同社報導，日本政府今天在眾參兩院的議院營運委員會理事會上通知將於8月3日召開臨時國會。日本於7月10日舉行參議院選舉投開票，即將召開的臨時國會將選出參議院正副議長，並發表追悼安倍晉三的演說。

執政黨自由民主黨（自民黨）相關人士今天透露，這項追悼演說考慮由黨前幹事長（前秘書長）甘利明發表。據悉這是基於安倍遺族的意向。

甘利明是安倍的盟友，安倍擔任自民黨幹事長時期，甘利明擔任首席副幹事長，一同推動黨務運作，努力催生安倍政權。安倍第2度執政時，甘利明與現任自民黨副主席麻生太郎合力輔佐安倍，推動「安倍經濟學」。因為安倍、麻生、甘利等3人的姓氏日文發音頭文字都是A，被稱為「3A」。

今天在眾參兩院的議院營運委員會理事會召開前，自民黨國會對策委員長（相當於黨鞭）高木毅與最大在野黨立憲民主黨的國會對策委員長馬淵澄夫舉行會談，高木表示將於8月5日在眾議院院會上發表追悼安倍演說，但馬淵認為政府應先說明舉行國喪一事才是，僅由內閣會議決定舉行國喪，是輕視國會的存在。

曾任日本首相而去世者，按慣例是由前首相或其他政黨的黨主席在國會發表追悼演說，這次發表演說的人選包括前首相自民黨籍的菅義偉、立憲民主黨籍的野田佳彥等人。

臨時國會的召集日，通常是由內閣官房長官向眾參兩院的議院營運委員會理事會傳達，但因內閣官房長官松野博一確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），正在療養，因此今天分別由內閣官房副長官木原誠二、磯崎仁彥出席眾參兩院議院營運委員會理事會傳達。

岸田政府考慮臨時國會會期是8月3日至5日共3天，但是立憲民主黨、日本維新會等政黨認為舉行國喪、物價飆漲等問題有必要討論，3天會期無法充分討論。（編輯：韋樞）1110726