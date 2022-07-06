SOHO中國財務長倪葵陽被警帶走調查 消息人士：非空穴來風

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中國近日傳出大型地產商SOHO中國首席財務官倪葵陽因涉嫌內線交易，被警方帶走調查。圖為SOHO中國位在北京的總部。（圖取自SOHO中國網頁sohochina.com）

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（中央社台北6日電）中國近日傳出大型地產商SOHO中國首席財務官倪葵陽因涉嫌內線交易，已被警方帶走調查，引起討論。環球時報今天引述知情人士表示，倪葵陽涉嫌內線交易被警方調查「絕非空穴來風」。

日前有中國網友在新浪微博爆料，指倪葵陽因涉嫌內幕（內線）交易被警方帶走調查，SOHO中國「多名高管亦被調查」，引起中國地產界及財經界人士注意。而部分中國網友更因此關切SOHO中國及其創辦人潘石屹的前途。

報導指出，根據SOHO中國財報，倪葵陽現年44歲，1999年畢業於中國石油大學會計系，2008年7月即進入SOHO中國任職。2011至2013年擔任財務總監，2014年升任副總裁，2018年10月擔任首席財務官，擁有逾20年的財會方面經驗。

報導引述焦點財經報導及消息來源指出，倪葵陽利用已知內幕消息，在美國黑石集團（Blackstone）收購SOHO中國案中「瘋狂利用股票套現」，目前已被警方帶走調查。

報導提到，黑石集團收購SOHO中國的消息最早在2020年3月傳出。曝光翌日，SOHO中國的港股股價一天就暴漲38%。但2021年在中國官方反對並介入下，全案在同年9月告吹，其間股價多次上演暴漲暴跌，引起中國輿論非議。

此後，SOHO中國股價不但完全跌回消息曝光前的原點，在中國房地產景氣欠佳下，股價今年以來持續崩跌，今天以港幣1.23元坐收，市值只剩64億元，較傳聞前市值大幅縮水逾55%。

潘石屹的景況也受到外界注意。由於SOHO中國自2014年起開始拋售在中國的資產，他個人同時向美國哈佛、耶魯大學分別捐贈巨款，引起中國輿論非議。而前述的黑石交易案，在中國更廣被視為「潘石屹要跑了」的象徵，網路上一度掀起「別讓潘石屹跑了」的聲浪。

2021年9月11日黑石收購案正式告吹的第2天，大批中國觀眾在央視體育頻道轉播的美網女單決賽畫面中，看到潘石屹夫婦在場邊的高價席上端坐看球。這一畫面後來在網路廣為流傳，引起不少中國網友訕笑及非議。

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同年12月，SOHO中國旗下子公司接連被北京官方以逃漏稅及向租戶超收電費為由，共罰款人民幣近8億元，當時一度引起中國官方要拿SOHO中國或潘石屹開刀的揣測。

今年3月10日，潘石屹公開宣布，SOHO中國要以7折價格出售北京、上海兩地共3.2萬平方公尺的房產，收入將全數用於抵債，除了反映中國房地產景氣陷入寒冬，他套現的動機再度引起外界聯想。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110706