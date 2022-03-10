SOHO中國賣房償債 打7折出售京滬優質物業

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（中央社台北10日電）中國地產大亨潘石屹今天宣布，SOHO中國要以7折價格賣出北京和上海兩地共3.2萬平方公尺的優質物業，收入將全部用於降負債、不分紅。SOHO中國股價隨後在香港股市應聲大漲。

綜合澎湃新聞、新浪財經等陸媒報導，SOHO中國今天舉行2022年首場租賃表彰會暨優質房源推介會，潘石屹在會中作以上宣布。

SOHO中國官方微博今天發文稱，為了優化資產結構、緩解資金壓力，將以7折價格銷售3.2萬平方公尺（9680坪）京滬兩地的優質物業，覆蓋銀河SOHO、三里屯SOHO、SOHO東海廣場、SOHO中山廣場等9個專案，全部坐落在北京、上海的城市核心地段，涵蓋辦公、商業及公寓各類業態。

受到消息激勵，躺平許久的SOHO中國股價，下午2時後在港股急速拉升，一度飆漲近21%；收盤仍大漲8.97%，報港幣1.58元。

據報導，在過去兩年，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆、教育「雙減」政策等因素給辦公和商業大樓租賃市場帶來了相當的負面影響。截至2021年底，SOHO中國的平均出租率為83.4%；淨資產負債率為44%。

SOHO中國還宣布將佣金獎金比率提高到交易額4%。目前，所有待售房源已經全部在「SOHO中國公開租售平台」上架。

潘石屹在中國炒地產致富後，近年持續出脫套現轉往美國置產，引發中國官方緊盯與民間不滿。

據報導，2014年以來，SOHO中國就開始出售在中國大陸的資產，也未在境內購入新資產。2014年至2021年，SOHO中國累計出售資產套現超過人民幣350億元（約新台幣1575億元）。

但在去年，潘石屹的出脫之路連遭3次重擊。

2021年6月，SOHO中國公告擬出售給美國黑石集團（Blackstone），但這筆30億美元的交易案遭中國監管當局依反壟斷法立案審查後，於9月10日告吹。SOHO中國股價其後一路狂瀉。

2021年12月初，SOHO中國旗下的北京搜厚物業管理公司因為多家分公司加收電費，被上海多地市場監管部門罰款合計逾8664萬元。

2021年12月中旬，SOHO中國旗下子公司建華置地因為逃漏稅，遭北京稅務局追繳多達7.09億元。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110310