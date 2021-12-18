逃漏稅遭追繳31億元 SOHO中國：誠懇接受

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（中央社台北18日電）SOHO中國旗下子公司建華置地因為逃漏稅，遭北京稅務局追繳人民幣7.09億元（約新台幣31億元）後，SOHO中國昨晚公告稱，對此誠懇接受，堅決落實，並按期全額繳納。

北京市稅務局官網17日通報，北京建華置地有限公司，在SOHO尚都專案（二、三期）土地增值稅清算和企業所得稅彙算清繳中，違規多扣成本，進行虛假申報，少繳土地增值稅和企業所得稅1.98億元。根據相關法律法規規定，依法追繳稅款、加收滯納金並處2.5倍罰款共計7.09億元。

建華置地是SOHO中國旗下子公司，法定代表人就是SOHO中國創辦人潘石屹。

對此，SOHO中國昨晚在港交所公告稱，已收到北京稅務局的處理決定書，集團對此「誠懇接受，堅決落實，並按期全額繳納上述稅款、滯納金及罰款」。

SOHO中國並稱，集團將充分吸取前述建華置地個案的經驗，進一步提高自身的專業技術水平與管理能力，切實履行社會責任，更好地服從和服務於經濟社會發展大局，努力為國家經濟高質量發展多做貢獻。

潘石屹近年來持續出脫在中國的資產，轉而在美國不斷購買產業。但連同這次遭北京稅務局處罰追繳7.09億元，他今年的出脫之路已遭3次重擊。

今年6月，SOHO中國公告擬出售給美國黑石集團（Blackstone），但這筆30億美元的交易案遭中國監管當局依反壟斷法立案審查後，於9月10日告吹。

SOHO中國其後股價一路狂瀉，17日港股收盤報港幣1.69元，再創新低，距離今年最高點，已跌掉逾65%。

本月初，SOHO中國旗下的北京搜厚物業管理有限公司因為多家分公司加收電費，被上海多地市場監管部門罰款合計逾8664萬元。（編輯：楊昇儒）1101218