共同富裕沒擱置 習近平指急不得但也等不得

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（中央社台北15日電）中共總書記習近平在最新發表的文章中說，共同富裕這個任務必須擺在更加重要的位置，「急不得，也等不得」。他還強調要從政治上看問題，越是形勢複雜，越要堅持黨中央集中統一領導。

新華社15日報導，明天出版的中共黨刊「求是」雜誌將發表習近平的重要文章「全黨必須完整、準確、全面貫徹新發展理念」。

文章中說，共同富裕本身就是社會主義現代化的一個重要目標。促進全體人民共同富裕是一項長期任務，也是一項現實任務，急不得，也等不得，必須擺在更加重要的位置，腳踏實地，久久為功，「向著這個目標作出更加積極有為的努力」。

文章說，要繼續深化改革開放。要堅持系統觀念，要統籌國內國際兩個大局，要統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全等。

習近平在文章中說，要善於從政治上看問題。改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍，「樣樣是政治，樣樣離不開政治」。「黨領導人民治國理政，最重要的就是處理好各種複雜的政治關係」，始終保持黨和國家事業發展的正確政治方向。

他說，越是形勢複雜、任務艱巨，越要堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，越要把黨中央關於貫徹新發展理念的要求落實到工作中去。各級領導幹部特別是高級幹部要不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。

今年4月，美媒華爾街日報報導，「共同富裕」造成的動盪經濟不利中共召開20大，北京當局今年對「共同富裕」的重視似乎有所下降。紐約時報的報導也指出，由於疫情和俄烏戰爭等因素，為了穩定經濟，中國暫時擱置了由習近平主導的共同富裕運動。

不過，習近平仍不時談到共同富裕，只是不提明確時程和具體目標。

他4月在海南視察時說，中國已經建成「全面小康社會」，接著要奔向現代化，「推進共同富裕」。5月的「求是」雜誌文章上，習近平說，共同富裕先要全國人民共同奮鬥把「蛋糕」做大做好，但「不能搞道德綁架式『迫捐』」。（編輯：張淑伶/李雅雯）1110815