潘石屹辭SOHO主席 未來專注藝術與慈善事業

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（中央社台北7日電）中國房地產開發商SOHO中國宣布，創辦人潘石屹已辭去董事會主席，他的妻子辭去集團執行長，未來兩人將專注於藝術及慈善領域。潘石屹近年多次出售上海、北京的地產，用於降低集團負債。

2021年間，美國黑石集團（Blackstone）原擬以30億美元（約新台幣928億元）收購SOHO中國；但中國監管當局於同年8月依反壟斷法立案審查後，這項備受關注的收購案於9月確定告吹。

根據香港01、香港經濟日報報導，SOHO中國今天中午在香港交易所發布公告指出，潘石屹已辭去董事會主席、提名委員會主席和ESG委員會主席的職務。潘石屹的妻子張欣同時辭去公司執行長（CEO）職務，兩人未來將專注於藝術和慈善事業。

據報，受到這項人事消息的「激勵」，SOHO中國下午開盤即上漲，股價一度大升17%。

報導指出，SOHO中國是潘石屹夫婦創辦的房地產企業，以開發高檔商辦為主。夫妻兩人無論於公於私，近年均爭議不斷。

自2014年起，潘石屹夫婦開始出售在上海、北京的地產項目。最近一次是在今年3月，潘石屹公開宣布，要以7折價格出售SOHO中國在北京和上海兩地共3.2萬平方公尺（等於9680坪）的優質物業，收入將全部用於降負債。

於此同時，潘石屹頻頻購置美國資產，有關他撤離中國的消息不絕於耳，引發中國官方緊盯與民間不滿。上述的黑石交易案，在中國更被視為「潘石屹要跑了」的象徵，網路上一度掀起「別讓潘石屹跑了」的聲浪。

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2021年12月中旬，SOHO中國旗下子公司建華置地因為逃漏稅，遭北京稅務局追繳多達人民幣7.09億元（約新台幣31億元）。

潘石屹的兒子潘瑞遭北京警方指控，於2020年6月在微博留言指解放軍在中印衝突中「至少一個營地被活埋」，被指涉嫌詆毀戍邊官兵。由於當時潘瑞已經離開中國，因此海淀公安分局依法對其展開追逃，敦促儘快回國接受調查處理。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110907