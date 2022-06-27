疫情還要五年？北京黨代會報告引爭議後刪字

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（中央社記者張淑伶北京27日電）中共北京市委書記蔡奇今天作黨代會報告，原本內容有「未來5年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控」，網友紛紛質疑疫情還要持續5年後，新聞報導中的「未來5年」已刪去。

北京日報app（應用程式）報導，中國共產黨北京市第13次代表大會上午開幕，蔡奇作黨代會報告。

據報導，蔡奇說，未來5年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控；毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針；高品質推進常態化核酸檢測和重點篩查，嚴格小區（村）、單位和公共場所進入查驗；實施首都防疫設施專項規劃等。

新聞一出，網友紛紛在社群平台微信上轉載，特別圈點出「未來5年」字樣並評論：「北京人，請至少做好五年思想準備」、「已經過了兩年半，還有五年」、「未來各種難啊...五年是怎麼研判出來的」等。

中共的地方各級黨代會和全國代表大會都是5年舉行一次，每次大會選舉出新一屆委員會和紀律檢查委員會，每屆任期5年，同時還要選舉出參加上一級黨代會的黨員代表。

引發爭議後，北京日報app上這一則新聞的「未來5年」已刪去。

而根據新京報，蔡奇報告時還提出，今後5年的奮鬥目標是：「四個中心」城市戰略定位進一步強化，國際一流的和諧宜居之都建設取得新的重大進展，京津冀協同發展不斷向縱深推進，全體人民共同富裕邁出新步伐，為率先基本實現社會主義現代化奠定堅實基礎等。（編輯：陳沛冰）1110627